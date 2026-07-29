서인영, '얼굴 레이저·팔뚝 지방흡입' 확 달라진 얼굴 "'워터밤' 위해 쓴 돈만 얼마야?"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 서인영이 '워터밤' 무대를 앞두고 남다른 각오를 드러냈다. 완성도 높은 무대를 위해 레이저 시술부터 팔뚝 지방흡입까지 감행했다고 밝히며 웃음을 안겼다.

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29일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "대한민국에서 제일 비싼 댄서 불러서 컴백 준비하는 서인영"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 서인영은 '워터밤' 연습 중 "나 간다"라면서 설렘 가득한 표정을 지었다.

그는 "내가 인생에 이렇게 노력한 게 처음이다"라면서 "일단 뭐 얼굴 레이저도 받았고 팔뚝 지방흡입도 했다. 여기다 쓴 돈만 얼마냐"라고 솔직하게 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 그는 "얼굴 시술 했더니 표정이 잘 안된다"라면서 부작용을 호소하기도 했다.

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서인영은 "지금까지 안무 연습 한 번 했다"라면서 "이번에 춤도 춤인데 사람들과 소통하면서 무대를 좀 즐기고 싶다"라고 전했다. 이어 "'워터밤'에서 내가 이야기하고 있는데 갑자기 누가 내 눈에 물총을 쏘면 어떻게 될지 모르겠다"라며 능청스럽게 걱정을 내비쳐 폭소를 자아냈다.

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한편 서인영은 올해 하반기 6세 연상의 사업가와 재혼을 앞두고 있으며, 최근 유튜브 등 다양한 활동을 이어가고 있다.

anjee85@sportschosun.com