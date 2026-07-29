"이혼 얘기 하지마" 김새롬, 3개월만 복귀하자마자 자폭..21년 절친도 당황

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김새롬이 21년 지기 절친인 그룹 초신성(현 슈퍼노바) 출신 송지혁과 현실 우정을 공개했다.

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29일 김새롬의 유튜브 채널에는 ''폭로하려고 비행기까지 탔다?!' 우정 대참사 직전! 21년 지기가 밝힌 김새롬 실체'라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상은 약 3개월 만에 공개된 새 영상이었다.

공개된 영상에서 김새롬은 21년 동안 우정을 이어온 송지혁과 함께 계곡을 찾아 백숙을 먹으며 솔직한 대화를 나눴다. 송지혁은 "새롬이의 최초 연예인 친구이자 사회 친구"라며 오랜 인연을 소개했다.

두 사람은 첫 만남부터 서로를 향한 폭로전을 이어가며 웃음을 자아냈다. 송지혁은 "제가 20살 때까지 술을 안 마셨다. 교회만 다녔는데 새롬이를 만나 술을 배웠다"고 농담했고, 김새롬은 "나 때문에?"라며 당황한 표정을 지었다.

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이어 서로를 향해 "욕만 하지 마", "컨셉 그만 잡아"라며 장난을 주고받던 중 송지혁은 "뭐 하지 마?"라고 물어봤다. 이에 김새롬은 "이혼 이야기 하지마"라고 솔직하게 말해 눈길을 끌었다. 셀프 자폭(?)로 웃음을 안긴 김새롬의 모습에 송지혁은 "난 아무것도 안 했다"며 선을 그어 폭소를 자아냈다.

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그러면서도 송지혁은 "새롬이는 원래 정말 재밌고 쿨한 사람이다. 방송에서 보는 모습보다 실제 모습이 훨씬 매력적"이라며 "오늘은 그 진짜 모습을 보여주고 싶어서 출연을 결심했다"고 친구를 위하는 모습을 보여 훈훈함을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com