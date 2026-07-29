[속보] 법원, JTBC 회생절차 개시 여부 '결정 보류' 한 달 연장

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[스포츠조선 정유나 기자] 법원이 JTBC의 회생절차 개시에 대한 결정 보류 기한을 내달 30일까지로 한 달 연장했다.

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서울회생법원 회생2부(정준영 법원장)는 29일 JTBC와 채권자 간 구조조정 협의를 원활하게 진행할 수 있도록 기존 이달 30일까지였던 보류 기간을 다음 달 30일까지 연장한다고 밝혔다.

앞서 JTBC는 지난달 15일 법원에 회생절차 개시 신청과 함께 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램 적용을 요청했다. 법원은 이를 받아들여 회생절차 개시 결정 전 협상 기간을 부여했다.

ARS 절차가 진행되면 법원은 회생절차 개시 여부 결정을 최대 3개월까지 미룰 수 있다. 채권자들과의 협상이 진전을 보일 경우 추가 연장도 가능하다.

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보류 기간 안에 JTBC와 채권자 간 합의가 성립하면 JTBC는 회생 신청을 철회하고 마련한 구조조정 방안을 추진하게 된다. 반면 협상이 최종 결렬될 경우 법원이 회생절차 개시 여부를 결정한다.

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한편 JTBC와 함께 회생절차를 신청한 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙 등 중앙그룹 계열 4개사는 이미 회생절차에 들어간 상태다.

법원은 해당 회사들에 채권자 목록과 회생계획안 제출 일정 등을 안내했다.

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중앙그룹의 재무 위기는 JTBC가 지난달 12일 206억원 규모의 유동화 차입금을 상환하지 못하면서 본격화됐다. JTBC는 채무불이행(디폴트)을 선언했고, 이후 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스·콘텐트리중앙·중앙피앤아이·메가박스중앙이 회생절차 개시를 신청했다. 이어 15일에는 JTBC도 법원에 회생절차를 신청했다.

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jyn2011@sportschosun.com