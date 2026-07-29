신정환, 교도소 생활 고백 "TV 못 봐, 가끔 '전국노래자랑' 틀어준다" ('닭터신')

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[스포츠조선 이우주 기자] '닭터신' 신정환이 교도소 생활을 언급했다.

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29일 유튜브 채널 '닭터신'에서는 ''탁재훈 오빠 미안' 노빠꾸 찍고 닭터신에서 입 터진 배윤정'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

컨츄리꼬꼬 때부터 배윤정과 인연을 맺었다는 신정환. 신정환은 배윤정에게 히트했던 안무 메들리를 부탁했다. 히트 안무를 연이어 본 신정환은 "여기서 가장 돈 많이 번 안무가 뭐냐"고 물었고 배윤정은 "비슷비슷하다. 브아걸이랑 카라랑 티아라가 한 시대에 같이 터졌다. 2010년도, 2011년도에 많이 벌었다"고 밝혔다. 이에 신정환은 "2010년도. 누구에게는 정말 최고의 해였고"라며 말을 잇지 못했고 배윤정은 "그때였냐. 과거인데 뭐 어떠냐"며 신정환의 원정도박 논란을 언급했다.

2010년은 신정환이 원정도박 혐의로 교도소에 들어갔던 해. 배윤정은 "난 그때 너무 잘나갔을 때라 신경 쓰고 싶지도 않았다. 잡혀가든 들어오든 난 안무를 짜야 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이 가운데 패널은 신정환에게 "궁금한데 거기서 TV를 볼 수 있냐"고 물었고 신정환은 "못 본다. 뉴스 나오고 가끔 한번씩 보여준다. '전국노래자랑'"이라 밝혔다.

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배윤정은 문화체육부 장관 표창도 받았다고. 배윤정은 "나라에서 주는 상을 받았다"고 이야기하다 "그거 아냐. 나라에서 주는 상 받아본 적 있냐. 그러면 범죄 같은 거 한번 감경해준다 하던데"라고 물었다. 이에 신정환은 "진짜 그런 건 있다. 나중에 판사님이 감경을 해준다고 하더라. 저는 국방부장관상, 참모총장상, 문화체육부 장관상도 받았는데 저는 너무 셌다"고 밝혔다.

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한편, 신정환은 2005년 불법 도박장에 출입한 혐의로 약식 기소됐다. 이후 방송 복귀에 성공했으나 지난 2010년 9월 해외 원정 도박 사건이 터졌다. 당시 신정환은 뎅기열에 감염됐다는 거짓말로 큰 비난을 받기도 했다. 신정환은 2009년 징역 8개월을 선고 받아 구속됐다가 같은해 12월 가석방됐다.

wjlee@sportschosun.com