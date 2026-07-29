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배윤정, 콘서트 욕설 의혹 사과하더니…돌연 입장 번복 "욕 아니었다" ('닭터신')

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배윤정, 콘서트 욕설 의혹 사과하더니…돌연 입장 번복 "욕 아니었다" ('닭터신')

[스포츠조선 이우주 기자] 안무가 배윤정이 욕설 논란에 대해 뒤늦게 입장을 번복했다.

29일 유튜브 채널 '닭터신'에서는 '탁재훈 오빠 미안 노빠꾸 찍고 닭터신에서 입 터진 배윤정'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

배윤정은 '프로듀스101' 당시 화제가 됐던 독설들을 언급하며 "상처를 줬던 친구들은 사실 많은데 다 까먹고 있다가 SNS에 많이 올라오더라. 거기서 깜짝 놀란 게 있다. 이시안한테 상처 줘서 미안하다 말해주고 싶을 정도로 너무 많이 울렸더라"라며 "연락하면 괜히 잘나가서 연락하는 거 같이 보일까 봐 (못했다.) 작년에라도 알았으면 더 잘나가기 전에 얘기했을 텐데"라고 털어놨다.

배윤정, 콘서트 욕설 의혹 사과하더니…돌연 입장 번복 "욕 아니었다" ('닭터신')

아이오아이 멤버들과 여전히 친하게 지내고 있다는 배윤정. 배윤정은 최근 아이오아이 콘서트장에서 욕설하는 듯한 모습이 찍혀 논란이 된 바 있다. 이에 배윤정은 지난 1일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 출연해 "무의식적으로 나온 거라면 제가 정말 반성해야 될 거 같다"고 고개를 숙였다.

하지만 배윤정은 "탁 반장님 만났을 때 가물가물해서 했다고 인정했는데 집에서 고민을 해봤다. 욕이 아니었다. '아 정말'이 그렇게 들렸던 거다. 그거 정정하려고 여기 나온 것도 있다"라고 욕설이 아니었다고 해명했다. 이어 배윤정은 "이미지가 원래 별 타격은 없는데 그래도 바로잡고는 가야겠다 싶었다"고 뒤늦게 해명한 이유를 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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