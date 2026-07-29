배윤정, 콘서트 욕설 의혹 사과하더니…돌연 입장 번복 "욕 아니었다" ('닭터신')

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[스포츠조선 이우주 기자] 안무가 배윤정이 욕설 논란에 대해 뒤늦게 입장을 번복했다.

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29일 유튜브 채널 '닭터신'에서는 '탁재훈 오빠 미안 노빠꾸 찍고 닭터신에서 입 터진 배윤정'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

배윤정은 '프로듀스101' 당시 화제가 됐던 독설들을 언급하며 "상처를 줬던 친구들은 사실 많은데 다 까먹고 있다가 SNS에 많이 올라오더라. 거기서 깜짝 놀란 게 있다. 이시안한테 상처 줘서 미안하다 말해주고 싶을 정도로 너무 많이 울렸더라"라며 "연락하면 괜히 잘나가서 연락하는 거 같이 보일까 봐 (못했다.) 작년에라도 알았으면 더 잘나가기 전에 얘기했을 텐데"라고 털어놨다.

아이오아이 멤버들과 여전히 친하게 지내고 있다는 배윤정. 배윤정은 최근 아이오아이 콘서트장에서 욕설하는 듯한 모습이 찍혀 논란이 된 바 있다. 이에 배윤정은 지난 1일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 출연해 "무의식적으로 나온 거라면 제가 정말 반성해야 될 거 같다"고 고개를 숙였다.

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하지만 배윤정은 "탁 반장님 만났을 때 가물가물해서 했다고 인정했는데 집에서 고민을 해봤다. 욕이 아니었다. '아 정말'이 그렇게 들렸던 거다. 그거 정정하려고 여기 나온 것도 있다"라고 욕설이 아니었다고 해명했다. 이어 배윤정은 "이미지가 원래 별 타격은 없는데 그래도 바로잡고는 가야겠다 싶었다"고 뒤늦게 해명한 이유를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com