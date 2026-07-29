'소지섭 딸' 서수민, 대학 진학 포기하고 알바 중 "'김부장' 본 사장님이 깜짝 놀라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 서수민이 '김부장' 대박에도 아르바이트를 계속 이어가는 근황을 밝혔다.

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29일 유튜브 채널 '원마이크'에서는 '최초로 모셨습니다..! '김부장' 끝나고 타코야키 알바 중인 국민 딸내미'라는 제목의 영상이 게재됐다.

SBS '김부장'에서 김부장(소지섭 분)의 딸 김민지로 출연한 서수민. 서수민은 종영 후 근황에 대해 "알바하면서 지내고 있다. 타코야키 알바하고 있다"며 "얼굴을 안 숨기니까 닮은 사람이겠거니 싶고 제 앞에서 '김부장' 얘기하시는 분도 있다. 이야기 들으면서 알바하고 있다"며 웃었다.

서수민은 "사장님이 놀라셨다. 사장님한테 얘기를 안 했다. 타코야키 굽다가 갑자기 '혹시 김부장에 나와?' 해서 그렇다 하니까 '왜 여기 있냐'더라. 그냥 알바하고 싶다고 했다"고 밝혔다.

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계속 알바를 하고 있는 이유에 대해서는 "촬영 끝나고 잘 되고 있다 해서 두 손 두 발 놓고 있는 걸 별로 안 좋아하고 뭐라도 더 해야 하지 않을까 하는 생각에 알바를 시작했다"고 밝혔다.

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소지섭과는 실제 부녀 사이처럼 지냈다고. 서수민은 "첫 촬영 때부터 소지섭 선배님이랑 같이 했는데 처음에 사실 선배님이라 불렀다가 뒤로 갈수록 저도 아빠라 부르고 선배님도 딸이라 하신다. 촬영을 안 하는 장면에서도 아빠랑 투닥거리기도 하고 아빠랑 말장난도 하고 사진도 같이 찍어달라는 거 다 찍어주고 제가 먼저 찍어달라 하면 아빠는 찍은 걸 보시고 '나한테도 보내주면 안 될까?' 해서 보내드렸다"며 "뒤로 가면 갈수록 소지섭 선배님이 정말 아빠 같아서 영정사진을 보는 장면에서는 감정을 끌어올리기보단 그냥 슬펐다. 촬영 들어가기 전부터 울어서 조금 더 빨리 촬영 들어가자고 한 것도 있다"고 밝혔다.

요즘도 소지섭과 연락을 주고 받는다는 서수민은 "실제 아빠도 질투를 많이 한다. '넌 내 딸인데 누가 더 좋아? 어떤 아빠가 더 좋아?'라고 하실 때도 있다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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한편, 서수민은 인터뷰를 통해 대학교 연극영화과 합격에도 '김부장'을 위해 등록을 포기했다고 밝혀 화제가 됐다. 서수민은 "대학 입시를 준비하던 중 '김부장'에서 캐스팅됐다"며 "제가 아직 실력자가 아니다 보니, '김부장'에 몰두해 최대한 노력하고 싶었다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com