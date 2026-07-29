'허양임과 이혼' 고지용, '63kg까지 빠졌던' 야윈 얼굴..건강 이상설 재조명

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[스포츠조선 정유나 기자] 젝스키스 출신 고지용이 2년 전 이혼 사실을 뒤늦게 알린 가운데, 과거 팬들의 걱정을 샀던 급격한 체중 감소와 건강 이상설이 다시 주목받고 있다.

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고지용은 29일 자신의 SNS를 통해 가정의학과 전문의 허양임과 약 2년 전 이혼했다고 직접 밝혔다.

이 소식이 전해지자 일부 누리꾼들은 과거 고지용의 눈에 띄는 체중 변화에 관심을 보이며, 당시 급격히 마른 이유가 무엇이었는지 다시 언급하고 있다. 특히 고지용이 한때 63kg까지 체중이 줄었던 사실이 이혼 소식과 함께 재조명되고 있다.

앞서 고지용은 2023년, 이전과 달라진 마른 모습으로 건강 이상설에 휩싸였다. 이후 2025년 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에 출연해 당시 건강 상태에 대해 털어놓은 바 있다.

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당시 고지용은 "전체적으로 간 기능이 떨어졌다"며 "간 수치가 급격하게 올라 입원했고, 어머니가 병원으로 달려오실 정도였다"고 밝혔다. 이어 "의사 선생님이 술을 한 잔도 마시면 안 된다고 해서 6개월 동안 금주했다"고 설명했다.

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또 "그때 살이 많이 빠져 180cm 키에 몸무게가 63kg까지 내려갔다"며 "그때부터 몸이 안 좋다는 신호가 왔던 것 같다"고 전했다. 다만 현재는 건강을 많이 회복한 상태라고 밝히며 팬들을 안심시켰다.

하지만 이후에도 고지용의 야윈 모습은 다시 한번 관심을 모았다. 그는 지난 2월 진행한 SNS 라이브 방송에서 후드티와 안경 차림으로 팬들과 소통했지만, 이전보다 수척해진 얼굴과 움푹 들어간 볼이 눈길을 끌었다.

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당시 팬들은 고지용의 달라진 모습에 걱정 어린 반응을 보였고, 이번 이혼 발표 이후 과거 그의 근황과 건강 변화가 다시 조명되고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com