박지성, 무급으로 축구협회장한다는 김종국에 "힘들 거 같다" 단호 ('유퀴즈')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 박지성이 축구협회장 후보에 대한 생각을 밝혔다.

Advertisement

29일 방송된 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에서는 박지성이 출연했다.

북중미 월드컵 해설위원으로 활약한 박지성. 박지성은 스페인을 우승국으로 예측해 화제가 됐다. 박지성은 "팀 조직력도 좋았지만 전 월드컵에서 처음 우승했던 당시 흐름과 비슷했다"며 "아마 많은 분들이 우승후보로 뽑는 팀이었는데 결국 우승을 해서 다행히 하나 맞혔다"고 겸손하게 밝혔다.

이번 월드컵에서 대표팀에 쓴소리를 했던 박지성. 박지성은 "지고 있는데도 불구하고 공격을 안 하는 느낌을 받다 보니 그 부분에서 너무 아쉬웠다. 많은 분들이 소극적 경기 운영에 실망하신 거 같다"고 밝혔다. 남아공전이 끝난 후 박지성의 화난 얼굴도 화제가 됐다. 박지성은 "너무 아쉬웠다. 이번 대표팀의 전력이라든지, 월드컵 조편성, 이동거리를 종합해보고 다음 라운드의 대진운까지 봤을 때 거기서 그렇게 경기를 허무하게 져버리니까 다음 경기에 대한 기대가 없는 거다. 다음 경기를 잘할 수 있을까 생각이 없다 보니 화가 나더라. 억울하기도 했다. 이 선수들 더 잘할 수 있었을 거 같은데"라며 "제 표정이 그럴 줄 몰랐는데 그런 상태였더라. 제 감정을 숨길 순 없었다"고 솔직히 밝혔다.

Advertisement

대한민국의 32강 탈락 이유에 대해 박지성은 "가장 큰 차이는 준비 과정이었던 거 같다"며 "이번 월드컵은 과정 자체가 순탄치 않았다. 감독 선임 과정이 공정하다는 느낌을 못 받았고 여러 시끄러운 상황에서 월드컵에 진출했다. 그래서 결과가 안 좋지 않았나 싶다"고 밝혔다.

Advertisement

최근 K-혁신 위원장이 된 박지성. 박지성은 "한국 축구가 상당히 기대를 받고 우리나라에서 가장 인기 있는 스포츠 중 하나인데도 많은 실망감을 드린 데에는 축구에 관여하는 사람들의 잘못이 있다 생각했다. 이 부분에 있어서만큼은 도움을 줄 수 있을 거 같았고 그래야만 한다는 책임감으로 이 역할을 맡게 됐다"고 밝혔다.

현재 박지성은 축구협회장 후보로까지 거론되고 있는 상황. 이에 박지성은 "저는 축구선수였고 축구선수로서의 박지성이라면 그거에 맞는 전문성을 갖춰야 한다. 저는 협회장이 될만한 자격을 갖추지 못했다. 비즈니스나 정책적인 면도 고려해야 해서 저는 그런 부분에서 잘할 수 있다는 생각이 들지 않는다. 인기만으로 할 수 있는 역할은 아니라 생각한다"고 단호하게 말했다.

Advertisement

유재석은 "제가 종국이를 축구협회장으로 추천했더니 시켜만 주면 열심히 하겠다더라. 무급으로 10원도 안 받고 하겠다더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 박지성은 "힘들 거 같다"고 밝혀 웃음을 더했다.

Advertisement

감독도 성향에 맞지 않는다는 박지성에 유재석은 "자리가 사람을 만든다고 그런 상황이 되면 하게 될 것"이라 밝혔다. 하지만 박지성은 "이미 늦었다. 지도자 자격증을 따야 하는데 굉장히 오래 걸린다. P급을 따야 프로팀이나 국가대표 감독을 해야 하는데 저는 B급"이라 밝혔다.

이에 유재석은 "힘들다. 김종국 안 되겠다"고 혀를 내둘렀고 박지성은 "감독은 안 된다. 회장은 다른 조건"이라며 웃었다. 유재석은 "'슛돌이' 감독 했었다"고 했지만 박지성은 "지금 상황으로 봤을 때는 무자격이다. 공식 경기면 벤치에 못 앉는다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com