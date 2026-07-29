황보라, 조기폐경 가능성 진단에도…44세 엄마의 멈추지 않는 '둘째 희망' ('슈돌')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황보라가 40세에 어렵게 품에 안은 아들을 향한 벅찬 마음과 함께, 둘째를 향한 고민을 털어놨다.

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29일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 임신 27주 차 '찰떡이 엄마' 한다감이 아들 맘 선배인 정이랑과 황보라에게 육아 꿀팁을 전수받는 모습이 그려졌다.

이날 황보라는 한다감에게 "배 한번 만져봐도 되냐"라고 했고, 정이랑은 "기운 받아야 한다. 둘째 준비 중"이라고 했다.

한다감은 황보라에게 "보라도 늦게 아기를 낳지 않았냐. 첫 아이 낳았을 때 어땠냐"라고 물었다. 이에 황보라는 "하정우, 빌 게이츠가 안 부러웠다. 부자가 안 부러웠다"라면서 "'내가 다 했구나'. 온 세상 다 가진 것 같았다. '엄마로서 아이도 낳아보고 나 다했구나'"라며 40세 나이에 엄마가 된 순간의 벅찬 행복을 회상했다.

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황보라는 수차례의 시험관 시술 끝에 지난 2024년에 40세의 나이로 아들 우인을 품에 안은 바 있다.

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이후 딸, 아들 맘인 정이랑은 "이왕이면 둘 낳아라"며 둘째를 권했고, 황보라는 "나이가 너무 많다"라고 조심스러운 마음을 드러냈다. 한다감은 "나는 고민 중이다. 병원에서 된다고 했는데"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

이어 황보라는 "언니가 너무 기적이라고 생각한다"라면서 "임신 소식을 들었을 때 뭉클했다. 언니가 포기하지 않고 했다는 게 너무 감사하다"라고 전했다.

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앞서 황보라는 유튜브 채널을 통해 둘째 임신을 준비하는 과정을 공개하며 건강 고민도 털어놓은 바 있다. 병원 검사에서 난소 기능 수치가 낮게 나오면서 조기폐경 가능성까지 언급됐지만, 황보라는 쉽게 포기하지 않고 희망을 이어가고 있다.

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한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생 김영훈과 결혼했으며, 슬하에 아들을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com