'사생활 논란' 황정민, '결혼반지' 낀 채 무대인사..의혹에 정면돌파

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정민이 사생활 관련 의혹이 불거진 당일에도 예정된 공식 일정을 변함없이 이어갔다.

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29일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서는 영화 '호프'(감독 나홍진)의 무대인사가 진행됐다. 이날 현장에는 나홍진 감독과 배우 황정민, 조인성, 정호연 등이 참석해 관객들과 만났다.

사생활 의혹이 제기된 직후였지만 황정민은 평소와 다르지 않은 모습으로 행사에 참석했다. 밝은 표정으로 무대에 올라 관객들에게 인사를 전했고, 사인과 팬서비스를 이어가며 예정된 일정을 소화했다.

특히 이날 황정민은 왼손 약지에 결혼반지를 착용한 모습이 포착돼 이목을 끌었다.

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앞서 이날 무대인사를 앞두고 황정민은 누리꾼 A씨의 사생활 폭로로 인해 화제의 중심에 섰다.

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SNS 상에서 황정민의 사생활 의혹을 제기하는 글이 확산했는데, 작성자는 황정민과 나눴다고 주장하는 문자 내용과 통화 녹취 등을 증거라며 공개했다.

하지만 황정민 소속사 샘컴퍼니는공식 입장을 내고 "황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 지난해 작성자를 형사 고소했다고 밝혔다.

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이어 "법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다"면서 "악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정"이라고 강조했다.

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jyn2011@sportschosun.com