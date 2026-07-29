박재범, 다영과 백허그·스킨십 포착…장성규도 "너네 뭔데" 깜짝

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 박재범과 다영이 실제 연인을 연상케 하는 다정한 분위기의 사진을 공개해 화제를 모았다.

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박재범과 다영은 29일 각자 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 박재범과 다영의 다정한 모습이 담겨있다. 두 사람은 서로를 다정한 눈빛으로 바라보거나 서로의 품에 살포시 안겨 설렘을 유발했다. 특히 다영은 박재범을 뒤에서 꼭 안는 등 연인 같은 자연스러운 스킨십을 선보여 시선을 집중시켰다.

이를 본 장성규는 "응? 그래서 뭔데 너네"라며 댓글을 남기기도 했다.

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알고 보니 해당 사진은 오는 8월 발매 예정인 두 사람의 콜라보 싱글 티징 콘텐츠였다.

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두 사람의 인연은 지난해 12월 '2025 멜론뮤직어워드(MMA 2025)'에서 시작됐다. 당시 박재범의 무대에 다영이 깜짝 게스트로 등장해 첫 합동 무대임에도 완벽한 호흡과 강렬한 시너지를 선보이며 화제를 모았다. 이어 지난 25일 박재범의 '워터밤' 무대에 다영이 다시 등장했고, 공연 직후 유닛 티징 이미지가 공개되어 이목을 끌기도 했다.

이 가운데, 다양한 무대와 콘텐츠를 통해 남다른 케미스트리를 보여준 두 사람이 어떤 음악을 선보일지 관심이 집중되고 있다.

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anjee85@sportschosun.com