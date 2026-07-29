김종국, '유난 논란' 극비 결혼식 부작용 "하객 100명, 축의금 회수도 못해" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 김종국이 극비 결혼식에 대해 입을 열었다.

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29일 방송된 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에서는 가수 김종국이 출연했다.

지난해 9월 결혼해 새신랑이 된 김종국. 첫 결혼기념일을 앞두고 김종국은 선물 준비 해야 한다며 웃었다. 김종국의 결혼식에 참석했던 유재석은 "정말 비밀리에 (했다)"라고 떠올렸다. 유재석은 물론 아무에게도 연애를 알리지 않고 극비리에 결혼한 김종국. 김종국은 "결혼식장, 날짜 다 알려드렸는데 안 알려드렸다는 것처럼 얘기가 나왔다"며 "저는 다른 것보다 한 사람이 본인으로 계속 살다가 어느날 누구의 아내가 되는 삶이 그 사람에게 부담스럽지 않을까 싶어서 조용히 치르기로 했다. 모든 게 베일에 싸여있는 건 아니"라고 해명했다.

이에 유재석은 "보시는 분들에 따라서는 유난스럽다고 생각할 수 있다. 그 정도 아닌데 그러냐"며 김종국을 놀렸고 김종국은 "결혼식을 최소로 했다. 신랑 50명, 신부 50명만 불렀다. 제 지인들은 20명 정도밖에 못 불렀다. 제가 1995년부터 결혼식 많이 다녔다. 축의금 낸 것만 말도 못한다. 회수를 전혀 못했다. 그 모든 걸 감수했다"고 토로했다.

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유재석은 "김종국이 본심을 잘 못 숨긴다"며 "결혼식 후에 '런닝맨' 녹화를 했는데 '형 (축의를) 왜 이렇게 많이 했어? 이 형 미쳤나봐'라고 했다. 근데 석진이 형한테는 '와 줘서 고마워요'라고 하더라"라고 폭로해 웃음을 안겼다.

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이에 김종국은 "(지석진이) 그 정도는 안 했다. 형 정도는 안 했더라"라면서도 "재미로 그러는 거지 사실 상관 없다. 그 이후에 석진이 형이 일이 있어서 똑같이 했다"고 밝혔다.

결혼 생활에 만족 중인 김종국은 "결혼 너무 좋다. 기본적으로 안정감이 있고 아내 하나만 보고 가며 되는 인생이다. 어딜 가든, 뭘 하든 한 사람만 생각하면 된다는 생각이 안정감을 준다"며 행복해했다.

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아내를 부르는 애칭에 대해서는 "따로 애칭은 없고 결혼하고 나면 아내가 본인의 이름을 잃어버린다는 얘기가 있어서 이름을 많이 부르려고 노력한다"며 "제일 많이 듣는 말은 다치면 축구 못 가니까 절대 다치지 말라더라. 그래서 다쳐도 안 다친 척한다. 아이가 생기거나 새로 삶이 변하기 전까지는 같이 뭘 하는 게 좋으니까 '뭐 할래?'라는 제일 많이 한다"며 웃었다.

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wjlee@sportschosun.com