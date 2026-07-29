황정민 사생활 주장 A씨, 미성년자 아들에 DM 보냈다..."연락 막혀 전달 요청" 반박

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황정민을 둘러싼 사생활 의혹에 제기된 가운데 관련 내용을 폭로한 여성 A 씨가 미성년자였던 황정민의 아들에게 SNS 다이렉트 메시지(DM)를 보낸 사실이 알려지며 충격을 안겼다.

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29일 일간스포츠에 따르면 A 씨는 황정민 소속사와 공방 과정에서 당시 미성년자였던 황정민 아들에게 SNS DM을 보낸 것으로 전해졌다.

A 씨는 해당 매체를 통해 황정민과 단둘이 운영하던 블로그가 있었으며, 해당 블로그에 자신이 작성한 글 100여 개 중 문학상에 응모한 단편소설 2편을 포함한 10개 글이 유출됐다고 주장했다.

A 씨는 유출 경위를 확인하기 위해 황정민과 소속사 측에 연락을 시도했지만 답변을 받지 못했고, 모든 연락 창구가 막히자 황정민의 아들에게 내용을 전달해 달라는 취지의 DM을 보냈다고 설명했다.

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A 씨는 "협박, 폭로가 아니라 정상 루트가 모두 차단되자 전달만 요청한 것이었다고 반박했다.

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앞서 이날 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 황정민의 사생활을 둘러싼 게시물이 잇따라 확산했다. 게시물 작성자는 자신이 황정민과 약 2년간 연인 관계였으나 최근 관계가 틀어졌고, 이후 황정민으로부터 형사 고소를 당했다고 주장하며 메신저 대화와 통화 녹취록이라고 주장한 자료 등을 공개했다.

이에 대해 황정민의 소속사 샘컴퍼니 측은 "황정민 관련 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자"라고 즉각 반박했다.

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이어 "황정민은 해당 작성자를 형사 고소했다"라며 "법원은 피의자에게 세 차례 접근금지 등 잠정조치를 내렸고 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다"며 "악의적으로 편집된 게시물에 대해서도 추가 법적 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com