톱스타 이혼전문변호사, '새신랑' 김종국 걱정 "다른 행보 보여, 권하지 않는 행동" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 이혼전문 변호사 박민철이 김종국을 걱정했다.

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29일 방송된 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에서는 가수 김종국이 출연했다.

터보로 활약하던 김종국은 'X맨'의 인기와 더불어 솔로곡 '한남자'로 어마어마한 인기를 누렸다. 이에 적극적으로 예능을 하게 됐다는 김종국은 "본격적으로 예능을 생업으로 해야겠다 생각한 게 '패밀리가 떴다'였다. 음반만 내고 과묵하게 해서는 살아남을 수 없을 거 같다는 자기객관화가 돼서 예능을 생업처럼 해보자는 생각에 많이 했다"고 밝혔다.

이후 런닝맨, 미운 우리 새끼 여러 예능을 하며 연예대상까지 수상한 김종국. 가요대상, 연예대상을 함께 석권한 가수는 이효리와 김종국 단 둘 뿐이다.

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예능에 이어 유튜브 채널까지 개설하며 무려 300만 구독자를 보유한 김종국. 특히 어머니와 라스베가스 여행에 가서도 함께 헬스를 한 영상으로 화제가 되기도 했다.

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여전히 어머니와 여행을 다니며 효도하는 모습에 김종국은 "사실 조회수나 이런 걸 떠나서 추억을 많이 남기고 싶다. 영상으로 보면 너무 좋아서 계속 하려고 생각하고 있다"고 밝혔다. 이에 유재석은 "생각이 있어도 실제로 하기 쉽지 않다"고 칭찬했고 김종국은 "어머니가 항상 그런 얘기를 하셨다. '형이 공부도 잘하고 모범생이지만 나중엔 너랑 살 거야.' 제가 딸처럼 정이 많았다. '(형한테는) 저 놈은 공부는 잘하는데 정이 없다' 하셨다. 근데 형 병원을 자주 가신다. 레이저가 좋은 게 많다"고 너스레를 떨었다.

한창 이야기 도중 김종국을 응원하기 위해 온 이혼 전문 변호사 박민철은 휴대폰을 보며 딴청을 피웠다. 유재석이 박민철을 부르자 박민철은 "말 좀 해도 되냐. 이혼 전문 변호사가 보기엔 다른 행보가 보인다. 어머님과 라스베가스 간다거나 이런 건 상당히 권하지 않는다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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김종국은 "영상 올렸더니 괜찮냐고 전화가 왔다"고 밝혔고 유재석은 "전에 '런닝맨' 촬영 와서도 저하고 하하, 지석진한테 명함을 주더라. '저희한테 왜 주냐' 하니까 '혹시 모르니까. 조용하게, 아무도 모르게 처리해준다더라"라고 폭로했다. 이에 김종국은 "진짜 유명한 사람들 많이 했는데 되게 절친인데도 저한테도 얘기 안 해준다"고 박민철의 전문적인 면모에 감탄했다.

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wjlee@sportschosun.com