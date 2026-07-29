장영란, 녹화 중 생리혈 흐른 비상상황…"아직 갱년기 안 온 여자, 죄송하다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 장영란이 녹화 중 생리혈이 흐르는 비상상황을 맞았다.

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29일 장영란의 유튜브 채널에서는 '장영란 메인PD가 6평짜리 옥탑에서 결혼 준비하는 이유?(예비신혼부부, 서울 집값)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장영란은 유튜브 PD의 자취방을 찾았다. 장영란은 "PD가 곧 결혼을 한다. 나 너무 걱정했다. 결혼 못할까 봐. 직업들이 밤낮이 없으니까 소개팅을 할 수도 없고. 근데 극적으로 타 회사 PD 님을 만나서 결혼하더라"라며 "중요한 건 결혼하면 잘 살아야 하지 않냐. 언니로서 신부수업도 시키고 살림 꿀팁도 알려주려 한다"고 밝혔다.

PD의 자취방을 찾은 장영란은 집안 곳곳을 둘러보며 현실 자취 생활을 엿봤다. 자취방의 단점을 들은 장영란은 "임장할 때 같이 가야겠다. 지금 보니까 잘하고 있긴 한데 구멍들이 조금은 있다"고 아쉬워했다.

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PD는 천장에 빔프로젝터를 설치해 본다고. 이에 침대에 누운 장영란은 PD만의 꿀팁에 감탄했다. 누워있던 장영란은 커튼봉이 떨어져 재설치를 위해 일어났고 PD는 "바지에 생리혈이 흘렀는데 괜찮냐"고 조심스럽게 놀랐다. 깜짝 놀란 장영란은 PD에게 생리대를 받아 "죄송하다. 아직 갱년기안 온 여자다. 아직 하고 있다"며 화장실로 향했다.

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wjlee@sportschosun.com