[제5회 BSA] 청룡 D-day, 역대급 라인업→반전 축공까지..거를 타선 없는 ★들의 축제

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[스포츠조선 조지영 기자] 누가 받아도 이견이 없는 역대급 라인업이다. 전 세계 시청자를 울고 웃게 만들었던 화제의 'K-콘텐츠' 주역들이 청룡시리즈어워즈에 집결, 왕관을 차지하기 위한 치열한 경합을 펼친다.

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31일 오후 8시 30분 인천 파라다이스시티 크로마에서 대한민국 최초의 스트리밍 시리즈 전문 시상식 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 열린다. 2025년 6월 1일부터 2026년 5월 31일까지 국내외 스트리밍 플랫폼을 통해 공개된 드라마와 예능을 대상으로 쟁쟁한 후보들이 선정됐고 바로 오늘(31일), 영광의 트로피 주인공들이 가려진다. 시상식에 앞서 올해 청룡시리즈어워즈의 놓쳐서는 안 될 주요 관전 포인트를 짚어본다.

사진=지니TV, ENA

사진=넷플릭스

'허수아비' 지니TV 첫 최우수작품상 후보→지옥에서 돌아온 '도라이버'의 반란

올해 청룡시리즈어워즈는 수많은 신기록 탄생이 예고된 가운데, 신흥 플랫폼인 지니TV의 무서운 상승세가 눈길을 끈다. 최근 공격적인 시리즈 작품을 선보여온 지니TV의 메가 히트작인 '허수아비'가 올해 청룡시리즈어워즈 드라마 부문 최우수작품상 후보에 이름을 올리면서 지니TV 사상 '첫 작품상 노미네이트'라는 타이틀을 거머쥐었다. 골리앗급 영향력을 과시했던 플랫폼 넷플릭스의 독주 속에서 지니TV가 '허수아비'로 첫 최우수작품상 수상까지 이어질 수 있을지 관심이 쏠린다.

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뿐만 아니라 예능 부문 최우수 작품상 부문에서도 비운의 예능 '도라이버: 더 라이벌'(이하 '도라이버')이 후보로 이름을 올려 팬들의 기대치를 올렸다. 지옥에서 살아 돌아온 구개념 버라이어티 '도라이버'는 지난 2024년 종영한 KBS2 예능 '홍김동전'의 정신을 이은 프로그램이다. 당시 저조한 시청률을 이유로 갑작스레 폐지된 '홍김동전' 제작진과 출연진은 넷플릭스로 자리를 옮겨 '도라이버'를 런칭, 시즌5까지 이어질 정도로 시청자의 사랑을 받는 간판 예능으로 성장했다. 과연 청룡시리즈어워즈에서 한풀이에 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.

6일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'의 제작발표회. 박지훈이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.06/

17일 JW 메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2' 기자간담회. 셰프 후덕죽이 인사말을 하고 있다. 동대문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.12.17/

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최연소 남우주연상→최고령 신인남자예능인상 후보 등판

청룡시리즈어워즈 초호화 후보 라인업 중 이목을 끄는 나이 대결도 빠질 수 없다. 청룡시리즈어워즈 역대 최연소 남우주연상 후보로 선정된 박지훈과 최고령 신인남자예능인 후보로 오른 후덕죽이 바로 그 주인공들이다. 먼저 1999년생으로 올해 27세인 박지훈은 청룡시리즈어워즈 역사상 첫 20대 최연소 남우주연상 후보로 기록을 추가했다. 앞서 최연소 남우주연상 후보 기록은 2023년 제2회 시상식 당시 후보에 올랐던 1993년생 도경수(당시 만 30세)였다.

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또한 반대로 올해 청룡시리즈어워즈에는 최고령 신인남자예능인상 후보인 후덕죽 셰프를 향한 스포트라이트도 상당하다. 1949년생으로 올해 77세인 후덕죽은 쉽사리 깰 수 없는 최고령 신인남자예능인상 후보로 화제를 모았다. 제1회 당시 1976년생(당시 45세) 이승엽이 세웠던 최고령 신인남자예능인상 후보 기록을 가볍게 경신하며 독보적인 존재감을 드러냈다.

사진=진선규 SNS

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진선규·박보경 부부, 청룡 최초 부부 동반 노미네이트

청룡시리즈어워즈 최초 부부 동반 후보로 관심받았던 진선규와 박보경의 수상 여부도 큰 관심을 받고 있다. 2010년 10월 박보경과 결혼한 진선규는 오랜 무명을 딛고 영화 '범죄도시'로 2017년 열린 제38회 청룡영화상 남우조연상을 수상, 감동의 오열 수상 소감으로 대중에게 각인됐다. 무명의 시간을 함께 견뎌준 아내 박보경을 향한 미안함과 고마움을 고백했던 그가 이제 아내 박보경의 손을 잡고 함께 청룡시리즈어워즈 레드카펫을 밟게 된 것.

'진선규의 아내'에서 '배우 박보경'으로 자리매김한 박보경 또한 생애 첫 청룡시리즈어워즈 후보로 의미를 더했다. 진선규는 올해 청룡시리즈어워즈에서 '애마'로 드라마 부문 남우조연상 후보에, 박보경은 '레이디 두아'로 여우조연상 후보에 지명된 바, 동반 수상의 기적을 완성, 두 배의 기쁨을 만끽할 수 있을지 관심이 쏠린다.

제3회 청룡시리즈어워즈(Bluedragon Series Awards)가 19일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 위댐보이즈와 박남정이 멋진 무대를 선보이고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.07.19/

제3회 청룡시리즈어워즈(Bluedragon Series Awards)가 19일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 여자아이들이 배우 최현욱에게 마이크를 넘기자 최현욱이 능숙하게 노래를 부르고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.07.19/

제3회 청룡시리즈어워즈(Bluedragon Series Awards)가 19일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 박재범이 멋진 무대를 선보이고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.07.19/

제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 임시완이 특별무대를 선보이고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.18/

청룡 축공, 왜 이렇게 진심인데? OTT 서사에 밈(Meme)까지 섭렵

청룡 주최 측이 1년간 숨겼던 광기를 터트리는 시간. 작정하고 만드는 축하공연을 향한 기대감 역시 어느 때보다 뜨겁다. 기존 시상식에서 보였던 경직되거나 정형화된 분위기와 달리, 청룡시리즈어워즈는 OTT 시상식답게 젊고 파격적인 기획을 시도, 장르의 경계를 파괴하는 콜라보레이션과 무대 연출로 매년 시청자의 꿀잼 포인트로 꼽히고 있다. 잔나비, 박남정과 위댐보이즈, 아이들, 박재범, 재쓰비, 최백호와 홍이삭 등 청룡시리즈어워즈 축하공연은 단순히 노래나 춤을 선보이는 데 그치지 않고, 그해 최고의 OTT 히트작 주제곡이나 분위기에 맞춰 힙하고 트렌디한 무대를 선보였다. OTT 작품들의 서사, 팬덤 문화, 인터넷 밈까지 완벽하게 분석해 무대 요소요소에 녹여낸 축하공연은 어느덧 청룡시리즈어워즈의 백미로 자리잡게 됐다. 무엇보다 제4회 청룡시리즈어워즈에서 오프닝 축하공연을 연 임시완은 제3회 남우주연상 수상 당시 소감으로 축하공연을 약속했고 뱉은 말을 주워 담는 공약 이행 축하공연으로 최고의 화제를 모으기도 했다. 청룡시리즈어워즈에 참석한 배우 및 제작진은 물론 시청자 모두의 도파민을 터뜨리는 무대 연출로 매년 기대를 한 몸에 받은 청룡시리즈어워즈가 올해엔 어떤 히든 아티스트와 파격적인 축하 공연으로 역대급 밈을 만들어낼지 기대가 증폭되고 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com