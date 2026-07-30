[SC인터뷰]'김부장' 소지섭 딸로 데뷔했는데…서수민 "촬영 끝나고 타코야키 알바생"(종합)

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

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[스포츠조선 정빛 기자] 손에는 긴장을 달래는 '말랑이'를 쥐고, 촬영이 끝난 뒤에는 타코야키 가게로 출근했다. 아직 평범한 스무 살의 일상과 배우의 삶 사이에 서 있는 서수민. 그러나 첫 드라마 이력은 결코 평범하지 않다. 최고 시청률 27.1%를 기록한 '김부장'에서 소지섭의 딸이자 부녀 서사의 중심인물로 데뷔, 첫 작품 만에 강렬한 존재감을 남겼다.

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서수민은 27일 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 첫 드라마 '김부장'을 마친 소감과 이제 막 내디딘 배우로서의 첫걸음을 돌아봤다. 인터뷰를 앞두고 긴장한 서수민은 손에서 작은 '말랑이'를 놓지 못했다. 카메라 앞에서는 극한 상황을 견디는 김민지였지만, 작품 밖에서는 여전히 떨림 많은 2007년생 신인이었다.

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다. 서수민이 맡은 김민지는 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)의 하나뿐인 딸로, 의문의 세력에 납치되면서 아버지가 감춰왔던 위험한 과거와 마주하게 만드는 인물이다.

아버지를 향한 서운함을 품은 사춘기 딸의 모습부터 납치 이후 극한의 공포를 견뎌내는 절박함까지 표현하며, 첫 드라마 도전이라는 사실이 무색할 만큼 안정적인 연기를 선보였다.

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서수민은 "이렇게 너무 잘될 줄 몰랐다"며 "좋은 선배님들과 함께해 어느 정도 잘될 줄은 알았지만, 이렇게까지 잘될 줄은 몰랐다. 매번 좋은 분위기 속에서 촬영해서 좋은 결과가 나온 것 같다"고 말했다.

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원작 웹툰을 통해 이미 잘 알려진 인물을 아무런 필모그래피가 없는 신인이 맡는다는 부담도 컸다. 서수민은 "원작 팬분들은 민지 역할을 신인 배우가 맡는다고 해서 걱정을 많이 하셨을 것 같다. 저도 처음이다 보니 부담됐다"며 "감독님을 비롯한 스태프분들이 저를 키우는 심정으로 도와주셨다"고 고마운 마음을 드러냈다.

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

첫 작품인 만큼 긴장을 떨쳐내는 것도 쉽지 않았다. 그래서 앳된 이 신인 배우는 손바닥만 한 '말랑이'에 의지했다.

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서수민은 "촬영 현장에 가져가면 자칫 노는 것처럼 보일까 봐 차에서 많이 만졌다. 차에서 심신의 안정을 취한 뒤 바로 집중했다"며 웃었다.

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작품이 끝난 뒤 돌아간 곳도 의외였다. 차기작 촬영장이 아닌 타코야키 가게. 데뷔작을 성공적으로 마쳤지만 서수민의 일상은 아직 크게 달라지지 않았다.

"드라마 촬영이 끝나고 바로 아르바이트를 시작했다. 다른 드라마를 찍는 것도 아니고 놀고만 있고 싶지 않았다. 연기하고 배우로 생활하는 것도 좋지만, 일상적인 경험도 중요하다고 생각한다."

'김부장' 인기를 처음 실감한 장소 역시 아르바이트 현장이었다. 서수민은 "모자나 마스크를 쓰지 않고 자유롭게 돌아다니는데, 가끔 지하철이나 아르바이트 장소에서 알아봐 주신다"며 "친구들은 제가 연기하는지 몰랐다. 그냥 공부하는 애로 알았는데 갑자기 TV에 나오니 다들 연락을 줬다"고 고백했다.

아르바이트하던 가게가 폐업하면서 현재의 타코야키 일도 곧 끝난다. 그렇다고 평범한 일상을 완전히 내려놓을 생각은 없다. 서수민은 "다른 아르바이트를 찾지 않을까 싶다. 기회가 된다면 조금씩이라도 계속할 것 같다"고 했다.

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

이처럼 평범한 학생이 하루아침에 소지섭의 딸이 된 과정도 극적이었다. 서수민은 연기를 전문적으로 오래 배운 경험이 없었다. 한 달에 한 번씩 수업을 받고 여러 오디션을 보던 중, '김부장' 감독의 눈에 띄었다.

"감독님이 제게 '첫눈에 반했다'고 하시더라. 필모그래피가 없어 걱정하셨지만, 제 2분짜리 연기 영상을 보고 확신이 들었다고 하셨다."

합격 소식을 들었을 때는 "'헐, 대박'이라는 생각밖에 안 났다"고 했다. 특히 소지섭의 딸로 출연한다는 사실은 좀처럼 믿기지 않았다.

서수민은 "아무 필모그래피도 없는 신인이 이렇게 비중 있는 역할을 맡은 데다, 소지섭 선배님의 딸로 나온다는 것은 있을 수 없는 일이라고 생각했다. 당연히 떨어졌다고 생각했다"고 회상했다.

실제로 처음 마주한 소지섭에게서는 남다른 '후광'도 느꼈다. "'주군의 태양'을 다 봤다"는 서수민은 "얼굴도 작으시고 비율도 남다르셨다. '연예인은 연예인이구나'라고 느꼈다"며 웃었다.

설렘만큼 걱정도 컸다. 첫 작품에서 대선배와 부녀 호흡을 맞추며 자신의 연기가 방해가 되지 않을까 염려했다. 그러나 소지섭은 현장에서 실제 아버지처럼 서수민을 따뜻하게 챙겼다.

"'이렇게 연기를 잘하는 선배님이 내 아빠라고?'라는 생각을 했다. 제가 연기에 방해되지 않을까 걱정했는데, 현장에서 아빠처럼 챙겨주시고 의지할 수 있도록 해주셨다."

처음에는 '선배님'이라고 불렀지만 촬영이 이어질수록 자연스럽게 '아빠'가 됐다. 소지섭은 서수민이 데이식스 팬이라는 사실을 알고 친필 사인이 담긴 선물도 준비했다.

서수민은 "제가 연기적으로 부족한 것 같아 죄송한 마음이 컸는데, 선물을 보자마자 울었다"며 "연기할 때만 저를 민지로 생각해 주신 것이 아니라, 연기하지 않을 때도 민지로 생각해 주신 것 같았다"고 고마워했다.

출연진과 스태프들에게 선물한 금 역시 특별한 추억이 됐다. 서수민은 "'진짜 금인가? 장난감인가?' 싶었다"며 "추억이 담겨 있어 팔 수도, 쓸 수도 없을 것 같다. 가보로 간직하겠다"고 말했다.

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

좋은 선배들의 도움을 받았지만, 결국 민지를 완성하는 것은 자신의 몫이었다. 평소 글 읽기를 좋아하지 않는다는 서수민은 대본을 거듭 정독하며 인물의 감정을 여러 각도에서 들여다봤다.

"반복하고 구현하는 것이 배우의 기본이라고 생각한다. 기본도 하지 않고 현장에서 연기할 수는 없다고 생각해서 여러 번 반복했다."

그럼에도 자신의 연기를 향한 평가는 냉정했다. 서수민은 "마음에 드는 장면은 솔직히 없다. 만족스럽다기보다 연기를 조금 더 열심히 배워야겠다는 생각이 든다"라고 했다.

사실 아직 자신을 배우라고 부르는 일도 어색하다. 친구들은 여전히 예전과 똑같이 대하고, 인터뷰에서 자신의 이야기를 꺼내는 것조차 떨린다고 했다.

"아직 배우가 된 것 같지는 않다. 친구들도 다 똑같이 대해주고 있다. 이렇게 말하는 것도 너무 떨린다."

그럼에도 배우로 가고 싶은 방향만큼은 분명했다. "유명한 배우가 되는 것도 좋지만, 사람들에게 오래 기억에 남는 배우가 되고 싶다. 겸손한 배우가 되고 싶다. 누군가 드라마나 배우를 좋아하는 것은 값진 일이라고 생각한다. 그냥 만들어지는 마음이 아니기 때문에 늘 겸손한 마음을 가져야 할 것 같다."

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com