천재이승국, 16년 투병 뒤늦게 고백 "20대 도둑맞은 느낌, 병원이 삶이었다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 천재이승국이 오랜 투병기를 고백했다.

Advertisement

29일 유튜브 채널 '션과 함께'에서는 '20대 전부를 투병 생활로 보냈던 천재이승국이 성공할 수 있었던 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

션은 유튜버 천재이승국과 23년 전부터 알고 지낸 사이라며 남다른 인연을 밝혔다. 이승국은 "저랑 처음 접점이 있었던 건 아니고 부모님과 접점이 생겨서 밖에서 밥을 먹다 집으로 오게 됐다"고 밝혔다. 이승국의 아버지는 이재철 목사. 션은 "(이재철 목사는) 지금도 제 멘토이고 아버지 같은 분이다. 제 자녀가 4명이지 않냐. 승국이네 가족을 보고 네 명을 꿈꾼 것"이라 밝혔다.

션은 이승국에 대해 "부모 입장에서는 손 많이 가는 애였다. 왜냐면 워낙 크게 사고가 났다"고 밝혔고 이승국은 "외과적으로 다칠 수 있는 건 다 해봤다"고 인정했다.

Advertisement

그중 가장 심한 부상은 허리디스크였다고. 이승국은 "대학교 졸업하는 학기에 왔는데 처음에 이상해서 방학 때 한국에 와서 검사를 해봤는데 초기 디스크니까 걱정하지 말고 한 학기 더 졸업하고 오라 했다. 졸업하려고 한 학기 갔다 왔는데 말이 안 되게 제가 안 좋아졌다. 마지막에 한국으로 돌아올 때는 다리가 너무 굳어서 신발도 못 신었다. 2010년도에 부상을 당했으니까 올해 수술할 때까지 16년 정도 갖고 있었다"고 털어놨다.

Advertisement

이승국은 "30살 정도 돼서 '나 이제 좀 사회생활 할 수 있겠다' 한 게 29~30살이다. 저는 표현하기로는 20대 중반부터 후반까지 내 인생을 도둑맞은 느낌이라 표현한다. 그 어떤 것도 해볼 새가 없이 정말 투병만 했다. 병원, 집, 교회가 내 삶이었다"고 고백했다.

고통스러운 투병기였지만 이승국은 아프지 않으면 느끼지 못할 경험, 감정들을 느꼈다고. 이승국은 "상실, 아픔, 열등감도 느꼈다. 친구들은 직장 다니면서 승진하는데 저는 가만히 있어야 하니까. 그때 느낀 모든 부정적 기운들이 아이러니하게 지금의 제가 갖고 있는 특성에 도움이 됐다. 다시 돌아가고 싶진 않지만 소중한 시기였다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com