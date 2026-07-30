안선영, 과대·허위 광고 의혹에 비난 폭주..."뺨 5만대 맞은 기분" 해명

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 안선영이 과대·허위 광고 의혹에 입을 열었다.

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28일 유튜브 채널 '안선영의 장바구니'에서는 '조회수 150만 회 그 영상…해명하겠습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

안선영은 새치커버 트리트먼트 광고를 받았다며 "저는 한 달 써본 후에 계약하겠다고 항상 말한다. 23년 철칙이다. 전국의 광고를 보신 새치인들은 난리가 나서 광고를 업로드하자마자 빵 터졌다. 반년 동안 판매해야 하는 물량이 다 나갔다더라"라고 밝혔다.

하지만 안선영은 "제품 판매를 할 수 없을 정도로 대란이 났는데 문제는 많이 사시고 만족을 했으면 박수를 받았겠지. 뺨을 4만 8천대 맞은 거 같다. '너만 믿고 샀는데 염색이 하나도 안 된다'더라"라며 과대, 허위광고 의심으로 비난을 받았다고 밝혔다.

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안선영은 "저는 과대, 과장, 허위광고 돈을 억만금을 줘도 안 한다. 저는 80살까지 방송할 거다 효능과 효과가 없는 제품을 '돼요'라고 하면 저는 지금 이 채널을 파면 안 되는 거다"라며 "사용법의 설명이 잘못됐다 싶어서 여러분이 절 믿고 산 트리트먼트를 그냥 처박아 두는 꼴은 제가 볼 수 없다. 제대로 된 제품 설명과 사용법을 짚어드리겠다"고 밝혔다.

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안선영은 "염색이 하나도 안 된다 하는데 당연하다. 이건 제가 정말 잘못한 거 같다. 이건 염색약이 아니다. 중간중간 커버를 저축하듯 쌓아서 다음 염색 시기를 늘려주는 제품"이라며 "제가 여러분들께 큰 잘못을 했더라. 커버 트리트먼트 기능과 염색약의 차이는 안다는 전제에서 콘텐츠를 만들었다. 오해할 수 있다는 걸 충분히 심사숙고하고 고려해서 제품을 이야기했어야 했다. 죄송하다"고 고개를 숙였다.

wjlee@sportschosun.com