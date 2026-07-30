'47세 임신' 한다감 "성공률 5%" 절망했는데.."셋째까지 가능"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한다감이 47세에 첫아이를 임신한 기적 같은 과정을 공개했다.

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29일 방송된 MBC '라디오스타에서는 윤미라, 강남, 한다감, 박지현이 출연했다.

이날 한다감은 건강한 임신을 위해 약 2년 동안 이어온 준비 과정을 공개했다.

당초 임신계획이 없었다는 한다감은 "계속 일을 하다 보니 임신에 대해 막연하게 생각했다. 당시엔 누구나 자신은 젊다고 생각하니 언젠가는 임신이 될 것이라 생각했다. 그런데 갑자기 '이 시기를 놓치면 안 될 것 같다'는 느낌이 들었다. 그래서 병원에 갔다"고 털어놨다.

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이어 "30대에 미리 냉동 시켜 둔 난자로 임신 시도를 하려 했는데, 가능성이 희박하다고 했다. 성공 확률이 5%라고 했다. 조금 절망했다"며 "그래서 44살부터 2년 정도 꾸준히 관리를 시작했다"고 설명했다.

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한다감은 "몸을 재정비해 아이를 맞이하자는 마음으로 순환에 집중했다. 뜸을 뜨고, 전국에 있는 산에 올라 기를 받고, 녹용과 흑염소즙도 먹었다"면서 "법화경을 필사하며 멘탈관리를 하고 임신 기원을 위해 공주에 있는 신원사까지 갔다. 정말 노력을 많이 했다"고 그동안의 노력들에 대해 전했다.

결국 오랜 준비 끝에 가장 좋은 상태의 배아가 만들어졌고, 첫 시도에 임신에 성공했다고. 그는 "그 결과 AAA(최상급) 배아가 나왔다. 한 번에 성공했다. 입덧은 물론 부기도 없다"며 "이번에 병원에서 셋째까지 가능하다더라"고 자랑했다.

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jyn2011@sportschosun.com