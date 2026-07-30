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김숙, 보복운전 일삼던 매니저 결국 손절했다..."차 항상 부서져 있어"

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김숙, 보복운전 일삼던 매니저 결국 손절했다..."차 항상 부서져 있어"

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김숙이 보복 운전을 반복하던 매니저에게 수차례 경고했지만 결국 변하지 않는 모습을 보이자 함께 일할 수 없다는 결단을 내렸던 일화를 공개했다.

29일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 "'말할 때 자꾸 귀에 대고 말합니다' 인기에 힘입어 다시 돌아온 직업병 자랑대회"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 김숙은 "평소 다정한 예비 남편인데 운전대만 잡으면 욕설을 퍼붓고 보복 운전을 한다. 고칠 수 있을까"라는 사연에 과거 자신의 매니저를 떠올렸다.

그는 "너무 착한데 운전할 때 보복 운전하는 친구였다. 나랑 같이 있을 때도 했다"라면서 "그래서 내가 보복 운전하지 말라고 했다"라고 말했다.

이어 "'아 죄송하다'라고 하더라. 그런데 이후에 또 보복 운전 습관이 나오더라"라면서 "'너 하지 말라고 하지 않았냐. 네가 왜 쌍라이트를 켜냐. 그거 기분 나쁘다. 그냥 끼워줘라'고 했더니 '알겠다'고 하더라"고 말했다.

김숙, 보복운전 일삼던 매니저 결국 손절했다..."차 항상 부서져 있어"

하지만 이후에도 행동은 쉽게 바뀌지 않았다. 김숙은 "내가 뒤에 타고 있는데도 몇 번을 하더라"면서 "꾹 참고 있다가 내려서 '오늘부터 그만해라. 나는 너 같이 운전하는 애랑 같이 일 못 한다'라고 했다"라면서 밝혔다. 결국 김숙은 회사에 상황을 알렸고 해당 매니저와는 함께 일하지 않게 됐다.

김숙은 "그 친구는 매니저 그만둔 것 같다"라면서 "나중에 회사 사장님한테 들어봤는데 차를 너무 험하게 다뤄가지고 차가 항상 부서져 있고 항상 긁혀 있었다더라"고 전했다. 그러면서 "그 친구는 절대 못 고친다"라며 단호하게 말하며 위험한 운전 습관에 대한 생각을 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

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