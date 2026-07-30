'박성광♥' 이솔이, 하이닉스 280에 물렸다..."울고 싶은 이유 찾았다"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 박성광의 아내 이솔이가 "하이닉스 280"이라며 주식 투자와 관련한 솔직한 심경을 털어놨다.

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이솔이는 29일 자신의 SNS를 통해 "울고 싶은 이유 찾았다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 이솔이가 지인과 나눈 메시지가 담겨있다. 이솔이는 "'내가 서브프라임 닷컴 버블 같은 역사의 한 페이지에 그것도 최고층에 입주'라는 내용에 너무 공감된다"라는 글을 공유하며 "나"라며 탄식을 내뱉었다.

이에 지인은 "동지 한명 추가"라며 자신 역시 같은 처지임을 밝혔다. 그러자 이솔이는 "하이닉스 280"이라며 자신이 매수한 종목과 단가를 솔직하게 털어놓은 뒤 "울고 싶은 이유를 찾았다"라면서 웃픈 미소를 지어 안타까움을 자아냈다.

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앞서 이날 SK하이닉스는 상반기 누적 매출이 사상 처음 100조 원을 돌파했다고 발표했지만, 호실적에도 주가는 급락했다. SK하이닉스는 전날보다 9.61% 급락한 140만1000원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 20% 가까이 폭락했다가 낙폭을 일부 만회했다.

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주가 폭락의 충격 속 이솔이는 "울고 싶다"라면서 "그래서 행복했던 사진 보는 중. 그게 내 테라피다. 아니 가끔 시원하게 우는 것도 테라피"라며 특유의 긍정적인 태도로 마인드 컨트롤을 시도하는 모습을 보였다.

한편, 이솔이는 2020년 개그맨 박성광과 결혼했으며, SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 부부의 일상을 공개하며 시청자들의 사랑을 받아왔다.

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최근 이솔이는 SNS에 올린 의미심장한 글이 온라인에서 확대 해석되면서 박성광과의 불화설과 이혼설에 휩싸였으나, 확대 해석을 경계하며 직접 해명한 바 있다. 이후 박성광이 이솔이의 SNS에 공개적으로 애정 가득한 댓글을 남기며 변함없는 부부애를 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com