'생계 위해 알바' 민도희, 얼마나 힘들면..母집 반찬 싹쓸이 "이사 가는 줄"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 민도희가 어머니의 일일 매니저로 나서며 반전 일상을 공개했다.

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민도희는 29일 자신의 유튜브 채널에 '엄마의 매니저가 되었어요'라는 제목의 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 민도희는 어머니의 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼' 촬영 현장에 함께하며 일일 매니저 역할을 자처했다.

촬영을 마친 뒤 민도희는 어머니 집에 들러 반찬과 식재료를 한가득 챙기는 모습으로 눈길을 끌었다. 그는 "저는 항상 엄마한테 밥을 얻어먹는다"며 어머니가 정성껏 준비해 둔 문어, 전복, 만두, 콩나물, 황태 콩나물국, 수박 등을 하나씩 챙겼다.

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이어 가득 담긴 음식들을 바라보던 민도희는 "이사 가는 것 같다. 엄마 집 냉장고 털어 가는 딸이다"라고 너스레를 떨었다. 그러면서 "1일 매니저 하고 이 정도 털어가는 건 나쁘지 않은 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 최근 민도희는 '미우새'를 통해 작품이 끝난 뒤 공백기가 길어지면서 생계를 위해 아르바이트를 찾는 일상을 공개해 화제를 모았다.

특히 민도희는 공백기 동안 어머니와 함께 지내며 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다. 그는 "서로 눈치를 보며 힘든 시간을 보냈다"며 "독립한 뒤에는 다시 돌아가지 않고 내 힘으로 계속 살아가는 게 목표"라고 밝혔다. 어머니 역시 당시를 회상하며 "서로 살얼음판을 걷는 것 같았다"고 털어놨다.

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jyn2011@sportschosun.com