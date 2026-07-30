영화 '원스' 男주인공 글렌 핸사드, 오토바이 사고로 사망..향년 56세

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[스포츠조선 조윤선 기자] 영화 '원스'의 주인공으로 국내에서도 사랑을 받은 아일랜드 출신 싱어송라이터 겸 배우 글렌 핸사드가 오토바이 사고로 세상을 떠났다. 향년 56세.

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29일(현지시간) BBC 등 외신에 따르면 글렌 핸사드는 이날 새벽 아일랜드 더블린에서 발생한 오토바이 사고로 사망했다.

소속사 ATC 매니지먼트는 성명을 통해 "오늘 새벽 더블린에서 발생한 교통사고로 글렌 핸사드가 세상을 떠났음을 슬픈 마음으로 전한다"며 "유가족은 큰 충격과 슬픔에 빠져 있으며, 어려운 시기인 만큼 사생활을 존중해 달라"고 밝혔다.

현지 경찰은 더블린 서부 루칸 지역에서 발생한 사고와 관련해 정확한 경위를 조사하는 한편 목격자를 찾고 있는 것으로 전해졌다.

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1970년 아일랜드 더블린에서 태어난 글렌 핸사드는 거리 공연으로 음악 활동을 시작한 뒤 1989년 록밴드 더 프레임스(The Frames)를 결성한 후 이름을 알렸다. 이후 영화 '커밋먼츠(The Commitments)'에 출연하며 배우로도 활동 영역을 넓혔다.

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이후 2007년 체코 출신 가수 마르케타 이르글로바와 함께 주연을 맡은 음악 영화 '원스'를 통해 전 세계적인 인기를 얻었다. 두 사람이 결성한 2인조 프로젝트 그룹 스웰 시즌(The Swell Season)의 대표곡 '폴링 슬로울리(Falling Slowly)'는 제80회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상했다.

특히 영화 '원스'가 국내에서도 큰 인기를 끌면서 여러 차례 내한 공연을 펼쳤으며, 2009년 스웰 시즌의 내한 공연은 그해에 세종문화회관 공연 중 1회 평균 유료관객을 가장 많이 동원하는 기록을 세웠다.

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글렌 핸사드의 사망 소식에 미할 마틴 아일랜드 총리는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "오랜 세월 아일랜드 문화예술계에 큰 기여를 한 뛰어난 음악가이자 배우를 잃었다"며 애도의 뜻을 전했다.

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유족으로는 시인인 아내 마이레 사리차와 3세 아들이 있다.