리센느 원이, '무섭노' 논란 공식 입장 "'노'는 감탄사, 뉴스 나와 무서웠다"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 리센느 원이가 '무섭노' 논란에 대한 입장을 밝혔다.

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29일 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에는 '돈선태' 선공개 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 원이와 미나미가 게스트로 출연해 '충주맨' 김선태와 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

김선태는 최근 있었던 '무섭노' 논란에 대해 물었고 원이는 "저도 너무 놀랐다. 평소 쓰던 말이었는데 당황했다. '노'는 감탄사에 많이 들어간다"고 답했다.

원이는 "하루 아침에 뉴스에 나오니까 너무 무서웠다. 한마디 한마디 더 조심해야겠다고 느꼈다. 나는 그렇게 생각 안하고 말했더라도 다른 사람은 그렇게 받아들일 수도 있겠다고 생각했다"고 전했다.

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김선태는 "'억까' 수준이다. '바이럴'이라고 말한 사람은 없었느냐"라고 물었고, 원이는 "그렇게 생각할 수도 있는데 저는 우리 그룹에 영향이 갈까봐 걱정했다"고 털어놨다.

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원이는 6월 자신의 유튜브 채널에 미나미의 일본 본가에 방문한 영상을 게재했다. 해당 영상에서 PD는 어디선가 덜컹 하는 소리가 들리자 "뭐야 무섭노"라고 했고, 원이는 "무섭노. 조명부터 무서운데"라고 맞장구 쳤다.

거제 출신인 원이에게는 자연스러운 사투리 사용이었다. 그런데 일부 네티즌들은 '노'라는 표현이 극우 성향 커뮤니티인 일베(일간베스트저장소)에서 고 노무현 대통령을 비하할 때 사용하는 표현이라 지적했다. 이에 다큐멘터리 '어른 김장하'를 연출한 경남 MBC 김현지PD는 '노'라는 표현을 지적하고 나섰고, 동아대학교 국어문화원 안태형 교수, 경상도 출신 코미디언 김시덕, 진중권 교수 등이 '노'라는 표현은 사투리일 뿐이라고 반박했다. 여기에 조국혁신당 조국 전 대표, 개혁신당 이준석 대표 등 정치권 인사들까지 가세하며 논란은 더욱 가중된 바 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com