108만 유튜버 썸머썸머 "미국인 남편과 이혼, 라이브마다 지옥 같았다"

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[스포츠조선 조민정 기자] 108만 구독자를 보유한 유튜버 썸머썸머(본명 이다솜)가 뒤늦게 이혼 사실을 알린 뒤 겪었던 심경을 솔직하게 털어놨다. 이혼을 공개하기 전까지 100만 구독 달성과 골드버튼조차 마음 편히 축하할 수 없었다고 고백했다.

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썸머썸머는 29일 자신의 유튜브 채널에 '말 못 한 진짜 심경!'이라는 제목의 영상을 공개했다. 앞서 그는 지난 4월 이탈리아계 미국인인 전 남편 도미닉과 이미 이혼했다는 사실을 뒤늦게 알렸다.

썸머썸머는 "100만 구독자가 된 지도 꽤 됐고 골드버튼도 오래전에 받았는데 차마 열 수가 없었다"며 "축하를 받아도 되는 건가 싶었다. 인생에서 큰 일을 겪었는데 그 사실을 바로 이야기하지 못한 게 계속 마음에 걸렸다"고 말했다. "크리에이터라고 해서 삶의 모든 걸 공개해야 하는 건 아니라고 생각한다. 하지만 남편은 제 인생에서도 채널에서도 큰 비중을 차지했던 사람이었다"며 "구독자들은 '왜 안 보이냐'고 계속 물어봤고 라이브 방송을 할 때마다 답하지 못하는 제 자신이 힘들었다"고 당시를 떠올렸다.

그는 이혼 사실을 숨긴 데 대해 "누가 잘못해서가 아니라 제 스스로 큰 부분을 감추고 있다는 생각이 들었다"며 "그 마음 때문에 100만 구독 기념도 골드버튼 언박싱도 계속 미뤘다. 언젠가 마음의 준비가 되면 해야겠다고 생각했다"고 밝혔다.

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이혼을 공개한 뒤에도 복잡한 감정은 이어졌다. 썸머썸머는 "시청자들 입장에서는 갑작스러운 일이었겠지만 저에게는 이미 시간이 흐른 일이었다"며 "제가 밝게 지내는 모습을 보면서 이상하게 느끼실 수도 있겠지만 꾸며낸 모습이 아니다. 굳이 힘들었다는 이야기를 반복하지 않아도 지금 살아가는 모습 자체가 제 설명이라고 생각한다"고 말했다.

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또 이번 일을 계기로 자신이 더 성장했다고도 했다. 그는 "결혼도 해보고 이혼도 해봤다. 겪지 않는 게 가장 좋겠지만 겪었다고 해서 세상이 끝나는 건 아니더라"며 "오히려 저 자신을 돌아보는 시간이 됐고 사람들을 이해하는 폭도 넓어졌다. 나쁜 일만은 아니었다. 인생에서 한 단계 성장했다고 생각한다"고 전했다. "혼자 여행하고 혼자 밥을 먹으며 스스로를 돌보는 삶도 충분히 의미 있다는 걸 알게 됐다"며 "비슷한 일을 겪은 사람들의 마음도 예전보다 더 공감하게 됐다"고 덧붙였다.

영상 말미에는 응원을 보내준 구독자들을 향한 감사도 전했다. 썸머썸머는 "이혼 공지를 올린 뒤 며칠 동안 정말 많이 울었다"며 "댓글 하나하나를 읽으면서 오열했다. 처음에는 글을 나중에 지우려고 했는데 생각보다 너무 많은 위로를 받아 큰 힘이 됐다"고 말했다. 또 "온라인에서 만난 인연인데도 이렇게 큰 위로를 받을 수 있다는 걸 처음 느꼈다"며 "슬픈 마음도 있었지만 그보다 감사한 마음이 더 컸다. 진심으로 고맙다"고 구독자들에게 감사의 마음을 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com