연정훈, '상위 1% 영재' 자녀 배우 데뷔 가능성에 "♥한가인이 반대" ('전현무계획')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 연정훈이 아내 한가인이 자녀의 배우 데뷔를 반대한다고 밝힌다.

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31일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 5회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 연정훈이 인천 토박이들도 인정한 '42년 전통' 분식집을 찾아 추억의 맛과 이야기에 흠뻑 빠지는 현장이 공개된다.

이날 연정훈은 자신의 과거 사진을 슬쩍 보여주면서 "미국에 살다가 방학 때 한국 잠깐 들어와서 찍은 사진"이라고 설명한다. 이를 본 전현무는 "전형적인 미국 유학파 얼굴이네!"라고 감탄하는데, 연정훈의 '샤방샤방'한 그 시절 비주얼에 궁금증이 쏠린다.

훈훈한 분위기 속, 전현무는 "왜 안 늙어?"라며 연정훈의 동안 비결을 묻는다. 나아가 그는 자신의 과거 사진 세 장을 보여주면서 "시대 순으로 나열해보라"고 퀴즈를 낸다. 연정훈은 "입시보다 어렵다"며 고개를 절레절레 흔들더니, 전현무의 국민학생 시절 사진을 가리키며 "이게 초등학생이라고? 체육 선생님처럼 생겼는데?"라는 돌직구를 날려 현장을 뒤집어 놓는다.

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다음 맛집으로 이동하면서 세 사람은 어린 시절 '꿈' 이야기도 나눈다. 전현무는 연정훈에게 "자동차 디자이너가 꿈이었다고 들었다"고 운을 떼고, 연정훈은 "어릴 때부터 자동차를 좋아했다. 연기는 친구 따라 강남 간 케이스다. 그 당시 아버지가 여의도에서 연기학원을 하셨는데, 친구 따라 갔다가 (연예기획사에) 캐스팅 됐다"고 데뷔 비화를 밝힌다. 하지만 그는 "아버지가 (연기자의 길을) 많이 반대하셨다"고 고백해 모두를 놀라게 한다. 곽튜브는 "그럼 자녀가 연기를 하겠다고 하면 어떠실 것 같냐?"고 떠보는데, 연정훈은 "우리 아내는 반대라고 하더라"고 즉답한다.

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아내 한가인이 자녀의 배우 데뷔를 반대하는 이유가 무엇인지, 연정훈이 들려주는 진솔한 가족 이야기와 전현무-곽튜브-연정훈의 추억을 소환시킨 '42년 전통' 군만두 노포의 정체는 31일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 5회에서 확인할 수 있다.