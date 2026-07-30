비비 "돈 없어 회사 남은 음식으로 끼니 해결하다 결국 배탈" ('홈즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 비비가 짠내 나는 상경기를 털어놓는다.

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오늘(30일) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출: 정다히, 남유정, 장효종, 김유진/이하 '홈즈')에서는 서울로 상경한 사람들의 집 임장에 나선다.

이날 방송에서는 저마다의 꿈을 안고 고향을 떠나 서울에 정착한 상경러들의 집을 찾아간다. 이번 임장에는 창원 상경러 가수 비비와 주우재, 양평 상경러 김대호가 출격해 상경인의 시선으로 집 곳곳을 살펴보고, 각자의 서울살이 경험을 나누며 공감대를 형성할 예정이다.

세 사람은 동대문구 이문동에 살고 있는 서울살이 11년 차 포항 상경러의 집을 찾는다. 등장부터 범상치 않은 분위기를 풍기는 집주인의 모습에 호기심을 드러낸 세 사람은 집 안 곳곳에서 발견되는 단서를 토대로 그의 정체를 추리하기 시작한다. 영어 선생님을 하며 받은 편지부터 아나운서 아카데미를 다닌 흔적, 연기 활동을 짐작하게 하는 메모까지 여러 직업을 넘나드는 단서에 집주인의 정체는 점점 미궁 속으로 빠진다.

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이어 모습을 드러낸 집주인은 여러 부업을 병행하며 연기자의 꿈을 키우고 있다고 밝힌다. 특히 최근 화제를 모은 SBS 드라마 '김부장'에도 출연한 사실이 공개돼 눈길을 끈다. 또한 집 안의 가전과 가구 대부분을 중고 거래로 마련했다는 사실이 밝혀지며 남다른 생활력도 엿볼 수 있다.

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이에 출연진들도 상경 초기 생활비를 아끼기 위해 고군분투했던 경험담을 꺼내놓는다. 김대호는 세탁 세제가 없어 주방 세제로 빨래한 적이 있다고 고백해 모두를 놀라게 하고, 비비 역시 돈이 부족했던 시절 회사에 남아 있던 음식으로 끼니를 해결하다 배탈까지 났던 사연을 공개하며 녹록지 않았던 상경 생활을 회상한다.

마지막으로 서초구 방배동에 살고 있는 서울살이 5년 차 대구 상경러의 집이 소개된다. 상경한 20대가 쉽게 정착하기 어려운 동네인 만큼 코디들은 시작부터 궁금증을 드러낸다. 뮤지션의 꿈을 안고 상경한 집주인은 '2026 한강 대학가요제'에서 금상을 수상한 실력자로, 집 안 곳곳에서도 음악을 향한 애정을 엿볼 수 있다. 특히 방배동의 널찍한 집이 공개되자 모두가 놀라움을 감추지 못하고, 청년 매입임대주택을 활용해 시세보다 저렴하게 거주 중인 사실까지 알려져 관심을 모은다. 과연 집주인이 합리적인 가격으로 마련한 방배동 집은 어떤 모습일지 기대를 모은다.

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MBC '구해줘! 홈즈' 상경러의 집 임장 편은 오늘(30일) 밤 10시에 방송된다.