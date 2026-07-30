'얼짱' 유혜주, 유튜버 3자매 '활동 중단' 이유는 부친상…나란히 빈소 지켰다

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[스포츠조선 조민정 기자] 112만의 구독자를 보유한 유명 유튜버 유혜주가 최근 활동 중단을 알린 가운데 부친상을 당한 사실이 뒤늦게 전해졌다. 같은 시기 친언니와 동생까지 잇따라 활동을 멈춘 배경이 이것 때문 아니었냐며 안타까움이 더해지고 있다.

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30일 텐아시아 보도에 따르면 유혜주의 부친은 지난 23일 별세했다. 고인은 암 투병 중이었던 것으로 전해졌다. 유혜주는 최근 가족들과 함께 장례를 마쳤다.

앞서 유혜주는 지난 22일 자신의 유튜브 채널 '리쥬라이크'를 통해 활동 중단을 선언했다. 그는 "가족들과 함께 서로를 돌보는 시간을 보내기 위해 채널을 잠시 쉬어가려 한다"며 "미리 준비한 영상은 추후 순차적으로 공개하겠다"고 밝혔다. 당시 유혜주는 브이로그에서도 부친의 건강이 악화됐다고 여러 차례 전했던 터라 팬들의 걱정이 이어졌다.

활동을 멈춘 것은 유혜주뿐만이 아니었다. 친언니 유지유와 둘째 유현주 역시 이달 각각 운영 중인 유튜브 채널을 통해 당분간 영상 업로드를 쉬겠다고 알린 바있다. 두 사람 모두 가족과 함께 시간을 보내고 재충전하겠다는 뜻을 전했었다.

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세 자매가 비슷한 시기에 모두 활동을 중단한 이유가 뒤늦게 알려지자 팬들은 "가족들과 함께 힘든 시간을 잘 이겨내길 바란다", "삼가 고인의 명복을 빈다", "충분히 쉬고 건강한 모습으로 돌아오길 기다리겠다" 등 위로와 응원을 보내고 있다.

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한편 유혜주는 2011년 코미디TV '얼짱시대5'를 통해 얼굴을 알렸다. 2019년 승무원 출신 남편과 결혼, 지난 19일 둘째 아들을 출산했다. 현재 112만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '리쥬라이크'를 운영하고 있다. 유지유와 유현주 역시 각각 유튜브 크리에이터로 활동 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com