'성관계는 없었다' A씨 인정…황정민, 논란 후 첫 공식석상서 꺼낸 당당한 행동

6일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '호프'의 언론 시사회. 황정민이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

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[스포츠조선 이지현 기자]배우 황정민이 사생활 논란이 불거진 가운데에서도 '결혼반지'를 착용한 채 예정된 공식 일정을 예정대로 소화하며 정면 돌파에 나섰다. 소속사는 폭로자를 스토킹 범죄 피의자로 규정하며 강경 대응 방침을 재확인했고, 이후 A씨 역시 방송 인터뷰를 통해 두 사람 사이에 '성관계는 없었다'고 주장하면서 양측의 법적 공방이 이어지고 있다.

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황정민은 29일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '호프' 무대인사에 참석했다. 이날 행사에는 나홍진 감독과 조인성, 정호연 등 출연진이 함께했다.

사생활 의혹이 제기된 직후 열린 공식 일정이었지만 황정민은 평소와 다름없는 모습으로 무대에 올라 관객들과 인사를 나누고 사인과 팬서비스를 이어갔다. 특히 왼손 약지에 결혼반지를 착용한 채 행사에 참석해 눈길을 끌었다.

앞서 황정민의 소속사 샘컴퍼니는 공식 입장을 통해 온라인 폭로를 이어가고 있는 A씨에 대해 "황정민을 지속적으로 괴롭혀 온 스토킹 범죄 피의자"라고 밝혔다.

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소속사는 "지난해 A씨를 형사 고소했고, 법원은 세 차례 접근금지 등 잠정조치를 결정했다"며 "이후 스토킹 혐의가 인정돼 벌금 300만 원의 약식명령도 내려졌다"고 설명했다. 이어 "온라인에 게시된 자료는 악의적으로 편집된 내용"이라며 추가 법적 대응을 예고했다.

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영화 '호프' 측 역시 "작품과 관계자들에게 피해를 입힌 행위에 대해 법적 조치를 적극 검토하고 있으며, 추가 피해 방지를 위해 강경 대응을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

이후 같은 날 방송된 JTBC '사건반장'에서는 A씨의 주장이 공개됐다.

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A씨는 황정민과 2023년 영화 '밀수' 시사회에서 처음 만나 연락처를 교환했고, 같은 해 8월부터 연락을 이어왔다고 주장했다. 이후 서울의 한 술집과 인천국제공항 등에서 총 네 차례 만났으며, 두 번째 만남에서는 황정민이 주류 브랜드 론칭 사업을 제안했다고 주장했다.

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다만 A씨는 방송에서 황정민과 성관계는 없었다고 밝혔다. 또 지난해 5월 이후에는 연락이 완전히 끊겼다고 설명했다.

A씨는 황정민이 가족사와 혼인 관계를 언급하며 접근했고 이후 사업과 소설 창작 제안을 일방적으로 철회해 손해를 입었다고 주장하고 있다. A씨 측 법률대리인은 스토킹 혐의에 대해 무죄를 주장하며 관련 녹음파일을 재판부에 증거로 제출한 상태라고 밝혔다.

한편 A씨는 황정민을 상대로 약 2억 원 규모의 손해배상 청구 소송을 제기했다. 서울중앙지방법원은 지난 6월 사건을 조정에 회부했으며, 양측은 오는 8월 14일 조정기일에서 입장을 조율할 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com