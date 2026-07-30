이민정♥김지석, 이혼 부부되나…웨딩드레스 눈 앞에 두고 기싸움('그래, 이혼하자')

사진 제공=캔버스엔

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이민정과 김지석이 '그래, 이혼하자'로 연기 호흡을 맞춘다.

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8월 19일 첫 방송 예정인 KBS Drama '그래, 이혼하자'(극본 황지언, 연출 주성우)는 지칠 대로 지친 결혼 생활에 종지부를 찍기 위한 웨딩드레스샵 대표 부부의 리얼 이혼 체험기를 다룬 작품이다.

'그래, 이혼하자' 측은 이민정(백미영 역)과 김지석(지원호 역)의 냉랭한 기류가 담긴 2인 포스터를 공개, 현실 부부의 치열한 이혼 전쟁을 예고했다.

포스터 속 백미영과 지원호는 순백의 웨딩드레스를 가운데 두고 보이지 않는 기싸움을 펼친다. 눈조차 마주치지 않는 두 사람의 모습에서는 연애 시절의 뜨거웠던 사랑은 찾아볼 수 없다. 또한 "웨딩고수들의 뜨거운 이혼 전쟁"이라는 카피는 사랑의 종착지인 결혼과 관련된 직업을 가진 이들이 이혼 소송에 휘말린다는 모순적인 상황으로 단번에 시선을 사로잡는다. 이는 파국으로 치달은 두 사람의 관계를 함축적으로 보여주며 한때는 서로의 전부였던 백미영과 지원호가 무슨 사건을 이유로 틀어지게 된 것인지 호기심을 유발한다.

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남편과의 불화 끝 이혼을 선언하는 백미영은 굳은 팔짱으로 차갑게 닫힌 내면을 드러낸다. 갑작스레 이혼 통보를 받은 지원호 역시 쉽게 물러서지 않겠다는 듯 한껏 힘이 들어간 눈빛으로 긴장감을 자아낸다. 두 사람의 굳건한 눈빛은 흔들림 없는 이혼 의지를 드러내는 동시에 인생을 송두리째 뒤흔들 치열한 공방전을 실감케 한다. 위태로운 이들의 관계가 어떻게 흘러갈지 궁금증을 증폭시키며 '그래, 이혼하자'의 첫 방송을 손꼽아 기다리게 만든다.

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이와 관련 '그래, 이혼하자' 제작진은 "웨딩드레스샵을 함께 운영하는 부부의 이혼 소송이라는 설정의 아이러니를 포스터에 담았다"면서 "이민정, 김지석 배우가 완성할 밀도 높은 현실 부부 케미와 더불어 이혼이라는 위기를 통해 관계의 진정한 의미를 찾아가는 이야기에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

한편 KBS Drama '그래, 이혼하자'는 오는 8월 19일 오후 11시 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com