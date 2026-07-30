'호프' 꺾고 흥행 1위 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 첫날 68만→2년만 최초 오프닝 기록

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 방학과 휴가 특수를 맞아 개봉 첫날 68만 관객을 동원하며 새로운 역사를 썼다.

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영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 첫날인 29일 하루 동안만 무려 68만명의 관객을 동원, 시사회 포함 누적 관객수 68만9076명을 기록했다.

이는 1082만 관객을 동원한 '아바타: 물의 길'의 개봉 첫날 스코어(35만9031명) 보다 약 32만명이 더 관람한 수치이자 1376만 관객을 동원한 '겨울왕국 2'의 개봉 첫날 스코어(60만6618명)를 넘은 기록으로 놀라움을 더한다.

뿐만 아니라 2025, 26년 사이 개봉한 작품 중에서도 최고의 오프닝 달성으로 이목을 집중시킨다.

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2025년도 전체 박스오피스 1위를 기록하며 861만 관객을 동원한 '주토피아 2'의 오프닝(30만9168명), 폭발적 예매 신드롬을 일으켰던 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'의 개봉 첫날 동원한 관객수(51만7922명) 보다 훨씬 웃도는 수치다. 여기에 '스파이더맨: 홈커밍'(54만) '스파이더맨: 파 프롬 홈'(67만) '스파이더맨: 노 웨이 홈'(63만)의 개봉 첫날 스코어도 모두 넘어선 기록으로 단연코 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 강력한 흥행 파워를 실감케 한다.

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지난 29일 오후 12시 7분 기준 CGV 골든에그지수 97%, 롯데시네마 9.8점, 메가박스 9.1점을 기록하며 실관람객의 만족도까지 단단히 꿰찬 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 향한 국내 언론의 쏟아지는 호평 세례도 이목을 집중시킨다.

5년 만에 다시 팬들을 찾아온 '톰스파'의 새로운 시작을 향한 반가움과 함께 그 기대를 저버리지 않았다는 극찬이 쏟아졌다. 이어 어엿한 청년이자 어른으로 거듭난 톰 홀랜드표 '스파이더맨'의 성장 과정을 진정성 있게 그려냈다는 평가가 이어졌다. 톰 홀랜드의 깊어진 열연과 더불어 '스파이더맨'의 성장이 팬들에게 감동과 울림을 준다고 전했다.

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무엇보다 영화의 백미는 스크린을 꽉 채운 압도적인 액션의 향연이다. 이번 작품은 독보적인 액션 시퀀스들로 짜릿한 경험을 선사, 단연코 극장에서 관람해야 할 이유를 증명한다. 무엇보다 관객들이 가장 궁금해할 피터(톰 홀랜드)와 MJ(젠데이아 콜먼), 네드(제이콥 배덜런)의 서사에 대해선 어느 때보다 뭉클한 감정을 이끈다는 찬사가 쏟아지고 있어 액션과 감성, 두 마리 토끼를 다 잡은 웰메이드 히어로 영화란 평이 이어지고 있다.

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전 세대 관객을 사로잡으며 본격 흥행 질주를 시작한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 2일차 자정 기준, 74만 예매량을 기록 중으로 이번 주말 극장가를 완전히 장악할 것으로 기대된다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com