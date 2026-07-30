[청룡랭킹] '천만 배우' 박지훈, 7월 왕좌 품었다…변우석·차은우 제치고 '최고 인기 스타' 등극

출처=박지훈 인스타그램

Advertisement

Advertisement

배우 박지훈이 7월 '청룡랭킹' 남자 배우 부문 정상에 오르며 최고의 대세 배우임을 입증했다.

Advertisement

박지훈은 7월 진행된 '청룡랭킹' 남자 배우 부문 투표에서 43.41%의 압도적인 득표율을 기록하며 당당히 1위를 차지했다.

쟁쟁한 라이벌이자 글로벌 팬덤을 보유한 변우석, 차은우 등 내로라하는 톱스타들을 제치고 이뤄낸 값진 성과다.

팬들의 열정적인 지원사격과 대중적 인지도가 더해져 독주 체제를 구축했다.

Advertisement

박지훈의 독주로 끝난 이번 청룡랭킹 상위권 최종 순위는 1위 박지훈(43.41%), 2위 변우석(18.94%), 3위 차은우(15.31%) 순으로 마무리 됐다.

Advertisement

이번 1위 등극은 최근 스크린과 안방극장을 자유자재로 넘나들며 선보인 박지훈의 눈부신 연기 행보가 밑바탕이 됐다.

그룹 워너원 출신으로 독보적인 화제성을 모았던 박지훈은 웨이브 오리지널 시리즈 '약한영웅 Class 1'에서 주인공 연시은 역을 맡아 신드롬급 인기를 이끌었다.

Advertisement

특유의 서늘하면서도 깊은 눈빛 연기와 강렬한 액션으로 "박지훈의 재발견"이라는 찬사를 받았다.

출처=박지훈 인스타그램

Advertisement

이어 공개된 '약한영웅 Class 2'와 KBS2 드라마 '환상연가' 등에서 1인 2역을 포함한 다채로운 스펙트럼을 과시했다.

특히 영화 '왕과 사는 남자'에서는 비운의 군주 단종역을 맡아 15kg 감량까지 불사하는 열연을 펼쳐 관객과 평단의 호평을 받으며 대체 불가 배우로 성장했다.

작품의 성공과 함께 '천만 배우' 반열에 오른 그는 완벽한 연기 변신을 선보이며 흥행 보증수표로 자리매김했다.

최근에는 드라마 '취사병 전설이 되다'에서 색다른 매력을 선사하며 한계 없는 캐릭터 소화력을 다시 한번 입증했다.

아이돌 출신이라는 편견을 깨부수고 대체 불가의 '믿고 보는 배우'로 성장한 박지훈의 다음 행보에 팬들의 이목이 집중된다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.