"그만 물어보면 안 돼요?" 금새록, 인터뷰 진행 도중 비명 지른 이유 ('심야괴담회')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 금새록이 전화 인터뷰 중 제작진에 비명을 지른 사연이 공개된다.

Advertisement

오는 3일 방송되는 MBC '심야괴담회' 시즌6에는 시대극부터 멜로, 스릴러까지 장르를 넘나들며 인생 캐릭터를 갱신해 온 배우 금새록이 출연한다.

무표정한 얼굴과 칼같이 떨어지는 똑단발, 올블랙 스타일로 등장한 금새록은 시작부터 마치 공포영화 속 한 장면을 연상케 했고, 이에 김구라는 "팔다리가 길어서 귀신 역할 하면 진짜 무서울 것 같다"라며 즉석에서 캐스팅 제안을 건네 웃음을 자아냈다.

제작진에 따르면 금새록은 녹화 전 전화 인터뷰를 진행하던 중 갑자기 비명을 지르며 "그만 물어보면 안 돼요?"라고 외쳤다고 한다. 당시 금새록은 지하 주차장에 주차한 차 안에서 작가와 통화 중이었는데, 어둡고 적막한 공간에서 귀신 이야기를 나누다 보니 과거 자신이 직접 겪은 섬뜩한 일이 떠올랐다고.

Advertisement

금새록은 "이사 전 살던 집이 복도식 아파트 맨 끝 집이었는데, 어느 날 복도를 지나 집으로 향하던 중 무언가가 엄청난 속도로 나를 향해 달려왔고, 정체를 확인한 순간 너무 놀라 주저앉을 뻔했다"고 밝혔다. 이를 들은 출연진들도 공포에 빠졌다는 후문.

Advertisement

한편 이날 '심야괴담회'에서는 가장 안전해야 할 보금자리를 위협하는 의문의 존재를 추적하는 '아파트 3호라인', 섬이라는 공간 속, 어디로도 도망칠 수 없는 공포에 갇힌 사연 '공중보건의', 그리고 운명의 장난처럼 세 가지 금기를 거스른 데에서 시작된 기이한 이야기, '관 속의 여자'까지, 평범했던 일상을 한순간에 공포로 물들인 세 편의 괴담이 시청자들을 찾아갈 예정이다. 지난 회에서 시즌6의 두 번째 완불(44불)이 탄생하며 뜨거운 반응을 얻은 가운데, '심야괴담회' 첫 출연부터 호기롭게 완불을 목표로 내건 금새록이 과연 그 영광을 실현할 수 있을지 귀추가 주목된다.

본격 공포 괴기 토크쇼 MBC '심야괴담회' 시즌6는 매주 월요일 밤 10시 50분 방송된다.