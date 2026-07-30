배윤정, '프듀48' 이시안에 공개사과 "내가 때렸던 친구, 많이 울려 미안"

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[스포츠조선 이게은기자] 안무가 배윤정이 이시안에게 과거 상처를 줬다며 공개 사과했다.

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29일 '닭터신' 유튜브 채널에는 '탁재훈 오빠 미안. 노빠꾸 찍고 닭터신에서 입 터진 배윤정'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

신정환은 배윤정에게 "지금까지 독설이든 뭐든 상처를 가장 많이 준 친구를 한 명 꼽자면?"이라고 물었고, 배윤정은 "그랬던 친구는 사실 많다. (예전에) 무슨 일이 있었는지 까먹고 있었는데 최근 SNS에 많이 올라오더라. 때렸던 친구가 1명 있다. '솔로지옥'에 나온 이시안"이라고 밝혔다. 배윤정과 이시안은 과거 '프로듀스48'을 통해 참가자, 심사위원으로 만난 바 있다.

배윤정은 "상처 줘서 미안하다는 연락을 하고 싶을 정도로 내가 너무 많이 울렸더라. 근데 괜히 잘나가서 연락하는 거 같이 보일까 봐 (못했다). 작년에라도 알았다면 더 잘나가기 전에 얘기했을 것"이라며 이시안에게 재차 미안함을 드러냈다.

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배윤정은 이시안에게 영상 편지를 보낼 기회가 주어지자 "너무 미안해서 연락해 보고 싶었다. 너무 잘 돼서 좋고 응원한다"라고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com