정진만 숨겼던 과거에 전세계 들썩..'킬쇼2' 특임대 이동욱→'양말 삼촌' 박정우 재등장 '환호'

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(지호진·이권 각본, 이권 연출)가 파면 팔수록 빠져드는 정진만의 또 다른 과거를 공개해 시청자의 뜨거운 반응을 얻었다.

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지난 29일 공개된 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 3, 4회에서는 시즌1에서 일명 '양말 삼촌'으로 큰 사랑을 받았던 혼다(박정우)의 재등장과 함께 진만(이동욱)과 함께 했던 과거 시절이 공개돼 폭발적인 화제를 불러일으켰다.

시즌1에서 삼촌 진만을 대신해 킬러들의 습격으로부터 어린 지안을 지켜낸 혼다는 짧은 등장만으로도 강렬한 인상을 남기며 시즌2에서 다시 보고 싶은 캐릭터 중 하나로 손꼽혀왔다.

이번 에피소드에서는 16년 전 한국 특임대 소속으로 함께 작전을 수행하던 정진만과 혼다의 숨겨진 서사가 처음으로 그려지며 흥미를 끌어올렸다. 특히 한국인이 인질로 잡힌 일촉즉발의 상황에서도 냉철한 판단력과 빈틈없는 작전 수행 능력을 선보인 것은 물론, 완벽한 슈트핏으로 시선을 사로잡으며 시청자들을 단단히 매료시켰다.

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한편 평범한 삶을 꿈꿨던 지안(김혜준)은 자신으로 인해 주변 사람들이 위험에 처하자 분노와 슬픔에 휩싸이고, 결국 삼촌 진만의 이름을 다시 한번 부르짖으며 절규했다. 더 이상 평범한 일상으로 돌아갈 수 없음을 깨달은 지안이 앞으로 어떤 변화를 겪게 될지, 진만과 함께 바빌론에 맞서 어떤 운명을 써 내려갈지 귀추가 주목된다.

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'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준)이 살아 돌아온 진만(이동욱)과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 이동욱, 김혜준, 조한선, 금해나, 김민, 정윤하, 현리, 오카다 마사키, 이태영 등이 출연했고 전편의 지호진 작가가 각본을, 이권 감독이 연출을 맡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com