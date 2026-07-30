32기 옥순♥광수, 달달한 '예비부부' 바이브...결혼 임박설에 들썩

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 32기 현실 커플(현커) 광수와 옥순이 방송 이후에도 변함없는 애정을 과시하며 눈길을 끌었다.

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30일 '나는 솔로' 출연진들을 담당하는 메이크업 아티스트는 자신의 SNS를 통해 광수와 옥순의 메이크업 애프터 영상을 공개했다. 영상에는 '나는 솔로' 라이브 방송을 준비하는 두 사람의 모습이 담겼다. 광수와 옥순은 서로를 바라보며 미소를 짓는가 하면, 나란히 손하트를 만들며 연신 웃음을 터뜨리는 등 달달한 분위기를 자아냈다.

게시글 작성자는 "너무 예쁜 커플이셨다"는 글과 함께 두 사람의 모습을 공개했다. 편안하게 웃고 눈을 맞추는 자연스러운 모습에서는 연인 특유의 케미가 고스란히 전해졌다. 특히 방송 직후 진행된 제작진 유튜브 라이브에서 광수가 결혼까지 염두에 두고 있다는 뜻을 내비치면서 팬들 사이에서는 두 사람이 조만간 좋은 소식을 전하는 것 아니냐는 기대감도 커지고 있다.

앞서 지난 29일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 솔로'에서는 32기 최종 선택이 공개됐다. 광수와 옥순을 비롯해 경수-현숙, 영호-정희, 영식-영숙까지 총 네 쌍의 최종 커플이 탄생했다. 이후 진행된 제작진 유튜브 라이브에서는 방송 이후 실제 연인으로 발전한 현실 커플도 공개됐다. 광수와 옥순, 영호와 정희, 영식과 영숙은 현재도 만남을 이어가고 있다고 밝혀 시청자들의 축하를 받았다.

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방송 이후에도 두 사람의 다정한 근황이 이어지자 팬들은 "진짜 결혼하는 커플 같다", "현커 바이브가 남다르다", "보기만 해도 설렌다" 등의 반응을 쏟아내고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com