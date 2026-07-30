"K-샤머니즘 계속된다"…디즈니+ '운명전쟁49' 스핀오프 '신빨스테이' 제작→2027년 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+가 '운명전쟁49'의 스핀오프 '신빨스테이' 런칭을 확정했다.

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'운명전쟁49'는 공개 이후 12일 누적 집계 기준, '한국에서 가장 많이 시청된 작품' 1위에 등극함과 함께 디즈니+ 대표 예능 IP로 인정받으며 위엄을 과시한바, K샤머니즘을 대중적으로 확산시킨 '운명전쟁49' 제작진과 디즈니+가 손을 잡고 글로벌 팬들을 위해 스핀오프작 '신빨스테이'의 제작을 확정해 관심을 집중시킨다.

'운명전쟁49'와 함께 K샤머니즘의 강력한 신빨 유니버스를 구축하며 전 세계를 사로잡을 예정이다. 특히 '신빨스테이'에 '운명전쟁49'의 TOP 운명술사들이 집결해 기대감을 치솟게 한다.

'운명전쟁49'의 우승자 윤대만을 비롯한 설화, 이소빈까지 TOP3가 다시 모여 폭발적인 신빨 시너지를 예고한다. 또한, 19세 막내 무당 지선도령, 꽃미남 무당 매화도령 등 미친 존재감을 보여준 MZ 무당들의 합류도 기대감을 높인다. 운명술사들은 숙박객만을 위한 K샤머니즘 투어는 물론 식사부터 고민 상담까지 고객 맞춤형 '지극정성 풀 케어'를 선사한다.

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'신빨스테이'?는 '운명전쟁49'가 촉발한 K샤머니즘에 대한 글로벌 팬들의 관심이 얼마나 뜨거운지를 보여줘 눈길을 사로잡는다.

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'운명전쟁49'의 공개 이후 SNS에서는 운명술사들의 해외 팬계정이 생성되는가 하면, 글로벌 팬들의 리액션 영상이 확산되는 등 국내뿐만 아니라 해외에서도 팬덤을 형성하며 전 세계에서도 통하는 K샤머니즘 신드롬을 일으켰다.

이 가운데, 지난 5월 진행한 '신빨스테이' 숙박객 모집에 전 세계에서 신청자들의 지원이 쇄도하며 '운명전쟁49'가 확산한 K샤머니즘에 대한 열기를 실감케 했다. 숙박객 모집과 동시에 미국, 일본, 프랑스, 멕시코, 인도, 르완다 등 전 세계 42개국에서 신청자들의 사연이 폭주한 것. 특히 아시아를 비롯해 유럽, 미주에 이어 오세아니아, 아프리카까지 전 세계 6대륙에서 숙박 모집에 적극적으로 지원하며 제작 전부터 '신빨스테이'에 대한 관심과 기대감을 무한 상승시키고 있다.

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이처럼 '신빨스테이'에 대한 뜨거운 관심 속 K샤머니즘의 종주국인 한국에 직접 체크인한 글로벌 숙박객들이 운명술사들을 통해 어떤 힐링을 받을 수 있을지 궁금증이 상승한다.

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'신빨스테이'는 신빨 좋은 운명술사들이 글로벌 숙박객들의 운명에 체크인하는 K샤머니즘 힐링투어다. 윤대만, 설화, 이소빈, 지선도령, 매화도령이 출연한다. 내년 디즈니+ 공개 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com