넷마블, '마블 퓨처파이트'에 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 업데이트

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넷마블은 모바일 액션 RPG '마블 퓨처파이트'에 신작 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 테마로 한 신규 업데이트를 실시했다.

이번 업데이트에서는 영화 콘셉트를 반영한 신규 유니폼 3종이 추가됐다. 대상 캐릭터는 '스파이더맨', '헐크', '스콜피온'으로, 각각 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 버전의 유니폼을 착용할 수 있다.

신규 성장 콘텐츠도 마련됐다. '스콜피온'은 티어-4 승급이 가능해졌으며 신규 스트라이커 스킬이 추가됐다. 또한 '위플래쉬'와 '율리시스 클로'는 잠재력 각성과 초월 기능이 적용됐다. 이와 함께 영화를 기반으로 한 신규 타임라인 퀘스트와 레전드+ 등급 이벤트 월드 보스 '블랙스완'도 새롭게 선보였다.

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업데이트를 기념한 다양한 이벤트도 진행한다. 영화 개봉을 기념해 300 수정을 받을 수 있는 쿠폰을 지급하며, 특별 출석 체크와 릴레이 미션, 랜덤 룰렛 등으로 구성된 '브랜드 뉴 데이 이벤트'를 통해 추가 보상을 획득할 수 있다.

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한편 '마블 퓨처파이트'는 지난 23일부터 26일까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 열린 세계 최대 규모의 만화 축제 '샌디에이고 코믹콘(SDCC)'에 참가했다. 마블 게임즈 부스에서는 게임 내 월드 보스 '타노스'에 도전하는 체험 이벤트와 공식 유튜브 채널 구독 이벤트를 진행했으며, 참가자들에게는 550 수정 리딤코드가 포함된 기념 엽서를 제공했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com