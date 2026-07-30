웹젠, 'R2 오리진' 정복의 탑 시즌4 개막…신규 성장 콘텐츠도 추가

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웹젠은 MMORPG 'R2 오리진'에 도전형 콘텐츠 '정복의 탑' 시즌4를 시작하고 다양한 기념 이벤트를 진행한다.

'정복의 탑'은 층을 오르며 등장하는 몬스터를 처치하는 시즌제 콘텐츠다. 상시 운영되는 '극복의 탑'과 달리 일정 기간 동안만 개방되며 하루 3회 도전할 수 있다. 이용자는 도달한 층수에 따라 장비 각인석 등 다양한 보상을 획득할 수 있으며, 시즌 종료 후 최종 순위에 따라 추가 보상도 지급받는다.

이번 업데이트에서는 캐릭터 성장 요소도 확장됐다. 능력치를 강화하는 성장 콘텐츠 '잠재력'에 신규 항목인 '보우먼의 봉인'이 추가됐다. 이용자는 임무 수행으로 획득한 재화를 사용해 이를 강화할 수 있으며, 크리처와 언데드, 데몬, 휴먼, PvP 등 다양한 속성 능력치를 높일 수 있다.

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시즌4 개막을 기념한 이벤트도 마련됐다. 정복의 탑 최고층을 가장 먼저 돌파한 이용자 4명에게 프리미엄 등급의 변신·서번트·매터리얼 소환권을 지급한다.

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전체 서버 이용자를 대상으로 한 협동 이벤트도 진행한다. 서버 전체에서 정복의 탑 최고층을 돌파한 캐릭터 수가 일정 기준을 달성하면 골드 상자와 변신 소환권, 서번트 소환권, 매터리얼 소환권 등을 모든 이용자에게 보상으로 제공한다. 이와 함께 오는 8월 20일까지 '정복의 탑 시즌4 기념 출석부' 이벤트를 열고 '정돈된 각인석', '유피테르의 가호' 등 다양한 성장 아이템을 지급한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com