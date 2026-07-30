'130kg→56kg' 32기 영숙, 영식♥과 현커→눈물 "처음으로 예쁘다는 말 많이 들어"

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[스포츠조선 이게은기자] 32기 영숙이 '나는 솔로' 출연 소감을 전하며 눈물을 보였다.

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29일 SBS 플러스·ENA '나는 솔로' 측은 돌싱특집 32기 종영 라이브 방송을 진행했다.

이날 영숙은 영식과 현커(현실 커플)로 발전했다는 사실을 알린 가운데, "이혼 후 연애를 다시 할 수 있을지 몰랐다. 연애 세포가 죽은 것 같았다"라고 말했다.

이어 "'나는 솔로'에 출연한 후 세상에 태어나 예쁘다는 말을 제일 많이 들어본 것 같다. 그래서 너무 감사하다"라며 시청자들의 관심에 감사를 표했고, 끝내 눈물을 보였다.

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영숙은 "제가 예쁘다는 생각을 많이 안 해봤다. 아니라고 하면 가식이라고 하시겠지만 (진짜 그렇다). 예쁜 언니들 사이에서 기가 많이 죽어있었다"라며 울먹였다.

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영숙은 자기소개 당시, 과거 130kg였지만 10년에 걸쳐 74kg 이상을 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

한편 영숙은 무자녀 1991년 생으로 팝페라 가수 겸 행사 MC로 활동 중이다. 영식은 1987년생 의료기기 및 시스템 영업 컨설팅 담당자이며, 슬하에 중학생 아들 한 명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com