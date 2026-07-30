이하늘 "김창열, 내가 만든 노래로 지금까지 먹고 사는 것" 악플에 반박

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[스포츠조선 조윤선 기자] DJ DOC 이하늘이 김창열 덕분에 먹고 살았다는 악플에 대해 반박했다.

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29일 이하늘의 채널에는 '창열이 덕에 먹고 살았다고?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이하늘은 라이브 방송 진행 도중 "미안한데 틀렸으니까 찍고 넘어가겠다"고 말했다.

그는 "날 공격하기 위해 창열이 소환해서 '창열이 없었으면 징징거렸을 50대야'라고 하는데 미안하지만 창열이는 내가 만들어준 가사와 내가 만들어준 노래로 지금까지 그만큼 먹고 살고 있는 거라고도 생각한다. 어느 정도 맞는 이야기"라고 주장했다.

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이어 "DOC 노래 거의 다 내가 가사 쓰고, 노래도 내가 만들었다. 좀 알고 이야기해라"라고 강조했다.

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또 "본의 아니게 창열이 디스하는 거 같은데 1년 동안 내가 녹음실에서 앨범 작업 준비하면 창열이는 1년에 10일 정도 온다"며 "이 부분은 어쩔 수 없다. 반박 못 한다. 이게 팩트"라고 밝혔다.

한편 이하늘은 1994년 DJ DOC 1집 '슈퍼맨의 비애'로 데뷔했으며, '머피의 법칙', '겨울 이야기', '여름 이야기', 'DOC와 춤을', 'Run to You' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다.

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이하늘은 2021년 동생이자 그룹 45RPM 멤버 고(故) 이현배가 세상을 떠난 뒤 김창열과 갈등을 빚었다. 당시 그는 이현배와 함께 게스트 하우스 사업을 추진했던 김창열이 투자를 번복하면서 동생이 재정난을 겪게 됐다고 주장했다. 이후 김창열의 추모글에 "내 동생은 네가 죽였다"는 댓글을 남기며 공개적으로 비난하기도 했다.

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이후 두 사람은 2024년 정재용과 함께 완전체로 모여 화해한 듯했지만, 지난해 12월 이하늘과 정재용이 김창열 없이 연말 공연을 개최하면서 다시 불화설이 불거졌다.

현재 이하늘은 정재용과 함께 곱창집을 운영 중이다.