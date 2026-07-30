나탈리 포트만, '불륜 이혼' 2년만 만삭 D라인 공개…佛프로듀서와 교제 결실

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 나탈리 포트만이 출산을 앞둔 만삭 근황을 공개했다.

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나탈리 포트만은 29일(현지시간) 자신의 SNS에 만삭 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 오버사이즈 블루 셔츠를 걸친 채 배를 감싸 안고 있는 그의 모습이 담겼다. 환한 미소와 함께 출산을 앞둔 설렘이 고스란히 전해져 팬들의 축하가 이어졌다.

그는 사진과 함께 "너를 만날 날을 손꼽아 기다리고 있어(Counting the days until we meet you)"라는 글을 남기며 곧 태어날 아이를 향한 애정을 드러냈다.

이에 해당 게시물에는 배우 맥컬리 컬킨과 제니퍼 가너 등 동료 배우와 팬들의 축하 댓글이 이어지며 뜨거운 관심을 모으고 있다.

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앞서 나탈리 포트만은 지난 4월 셋째 임신 소식을 직접 알리며 "정말 감사한 일이고 기적 같은 일"이라는 소감을 전한 바 있다.

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이번 아이는 프랑스 음악 프로듀서 탕기 데스타블(활동명 테프르)과의 첫 아이다.

나탈리 포트만은 지난 2012년 안무가 벤자민 밀피에와 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있었지만, 2023년 밀피에의 외도 의혹이 불거지며 결혼 생활에 위기를 맞았다. 당시 해외 매체들은 밀피에가 20대 여성 환경운동가와 부적절한 관계를 맺었다는 의혹을 보도했고, 이후 두 사람은 별거 끝에 2024년 이혼을 마무리했다.

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이혼 후 한동안 작품 활동에 집중했던 나탈리 포트만은 새로운 연인 탕기 데스타블과의 교제를 공개했고, 올해 셋째 임신 소식을 전하며 새로운 출발을 알렸다.

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한편 나탈리 포트만은 영화 '레옹'으로 세계적인 주목을 받았으며, '블랙 스완'으로 아카데미 여우주연상을 수상했다. 이후 '브이 포 벤데타', '스타워즈' 시리즈, '토르' 시리즈 등 다양한 작품에서 활약했으며, 현재 차기작 '더 갤러리스트(The Gallerist)'와 '굿 섹스(Good Sex)' 공개를 앞두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com