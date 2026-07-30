'명카드라이브' 박명수·제시카, 17년 만의 '냉면' 무대 예고..'무도런'서 재회 [공식]

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[스포츠조선 조윤선 기자] '명카드라이브' 박명수와 제시카가 17년 만의 '냉면' 무대를 선보인다.

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'2026 무한도전 Run in 경주'의 티켓 예매가 쿠팡플레이 앱에서 오늘 오픈을 앞둔 가운데, 팬들과 함께 할 '무한도전' 멤버들과 역대급 특별 공연 라인업이 공개되며 예매 열기가 최고조에 달하고 있다.

오는 9월 19일(토) 오후 4시 30분 경주시민운동장에서 출발하는 이번 레이스는 보물을 지키는 '포졸'팀과 이를 훔치려는 '도적'팀 간 박진감 넘치는 기록 경쟁으로 펼쳐진다. '경찰과 도둑' 추격전을 과거로 옮겨 낸 것은 물론 레전드 에피소드 중 하나인 '경주 보물찾기'를 연상시켜 '무도 키즈'들의 추억과 감성을 자극할 전망이다.

박명수·정준하·하하·광희는 지난 6월 서울 상암에 이어 이번 경주 레이스에도 전격 합류해 팬들을 만난다. 국내 최고 예능 장인들이 선보일 예측 불허의 웃음에 기대가 모아지며, 어떤 무도 멤버가 속한 팀이 승리를 거머쥘 수 있을지 관심이 쏠린다. 특히 역대 '무한도전 Run' 전 회차 완주를 기록한 정준하는 이번 대회에 최초로 도입된 하프 코스에 도전하며 다시 한번 불꽃같은 '무도 정신'을 입증할 예정이다.

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'무한도전 Run in 경주'의 피날레를 장식할 특별 공연도 화려하게 펼쳐진다. DJ G.PARK(박명수)의 신나는 EDM 디제잉을 시작으로, 제시카, 스컬 & 하하, 자이언티, 윤미래 & 타이거 JK, 이적 등 '무도 가요제'를 빛낸 반가운 아티스트들이 총출동한다. 특히, 2009년 '올림픽대로 듀엣가요제'에서 '명카드라이브'로 박명수와 호흡을 맞춘 제시카가 합류를 확정, 약 17년 만에 히트곡 '냉면' 무대를 펼치며 '무도 키즈'들의 추억을 완벽히 소환할 예정이다.

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티켓 예매는 오늘 7월 30일(목) 쿠팡플레이 모바일 앱에서 진행된다. 오후 7시 '스포츠 패스' 가입자 대상 선예매를 시작으로, 오후 9시 와우회원 및 스포츠 패스의 일반 예매가 오픈된다. 티켓 예매에 대한 자세한 정보는 쿠팡플레이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 쿠팡플레이는 '무한도전' 전 회차 다시보기와 24시간 라이브 콘텐츠를 통해 팬들에게 끊이지 않는 즐거움을 선사하고 있다.