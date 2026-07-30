“강유미인 줄 알았어” 서인영, 확 달라진 미모..지방흡입·레이저 시술 고백

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 서인영이 '워터밤' 무대를 준비하며 받은 시술을 솔직하게 털어놓은 가운데, 누리꾼들 사이에서 코미디언 강유미를 닮았다는 반응이 나오고 있다.

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지난 29일 채널 '개과천선 서인영'에는 워터밤 무대를 위해 댄스팀 훅(HOOK)과 함께 연습에 매진하는 서인영의 모습이 담긴 영상이 게재됐다.

영상에서 서인영은 "인생에 이렇게 노력한 적은 처음이다. 얼굴 레이저도 받았고 팔뚝 지방흡입도 했다. 여기에 쓴 돈 만 얼마냐"이라며 전재산을 다 썼다고 밝혔다.

이어 제작진이 표정이 없다고 지적하자 "시술을 받았더니 표정이 잘 안 지어진다"며 시술 후유증을 폭소를 유발했다.

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해당 영상을 시청한 일부 누리꾼들은 그의 달라진 비주얼에 주목했다. 댓글창에는 "순간 강유미인 줄 알았다", "예전 모습과 사뭇 다르다" 등의 반응이 이어졌다.

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한편 서인영은 오는 8월 22일 강원도 속초에서 개최되는 '워터밤' 페스티벌에 출격해 본격적인 무대를 선보일 예정이다.

tokkig@sportschosun.com