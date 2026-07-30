'김준호♥' 김지민, 임신 발표 "시험관 한 번에 성공, 둘에서 셋이 됐다"

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 김지민, 김준호 부부가 부모가 된다.

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30일 김지민은 자신의 SNS에 "25년 작년, 우린 영원한 둘이 되었고 26년 올해, 우린 꿈꾸던 셋이 되었다! 자그마한 제 배에 예쁜 생명이 찾아와 주었답니다!"라며 임신 소식을 전했다.

이어 "무리하지 말고, 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관! 정말 고맙게 이날만을 기다린 듯 한 번 만에 찾아온 두룹이 (아! 태명이 두룹이에요) 안정기 지나고 드디어 말하게 돼서 오늘은 발 뻗고 잘 수 있겠어요! 이젠 저희 둘과 느낌&나리, 그리고 두룹이까지 세상 다 가졌답니다"라며 감격했다.

함께 공개된 사진에는 두 사람의 결혼식 사진, 초음파 사진, 임신 테스트기가 담겨 예비부모의 설렘이 고스란히 드러났다.

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한편 김지민, 김준호는 지난해 7월 결혼했으며, 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행해왔다. 오랜 기다림 끝에 임신에 성공하며 자녀를 맞이하게 됐다.

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◆ 다음은 김지민 글 전문

25년 작년, 우린 영원한 둘이 되었고

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26년 올해, 우린 꿈꾸던 셋이 되었다!

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자그마한 제 배에 예쁜 생명이 찾아와 주었답니다!

무리하지 말고, 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관!

정말 고맙게 이날만을 기다린 듯 한 번 만에 찾아온 두룹이 (아! 태명이 두룹이예요)

두 달 정도 제 몸부터 건강히 만드는 데 먼저 집중해 주신 우리 선생님들 덕분에 처음으로 몸을 돌보는 시간을 가져보았어요. (어찌 본인 몸에 그리도 소홀했냐며 많이 혼도 났답니다??)

그런 동안 '아… 맞네! 나도 우리 엄마가 정말 간절히 바라고 원했던 소중한 아이였을 텐데..' 갑자기 감사하기도 하고 반성하는 마음으로 더 잘 노력한 것 같아요!

드디어 모든 검사에서 태초의 몸(살짝 오버썰)으로 돌아왔다는 결과를 듣고, 혹시나 교수님이 말 바꾸실까 봐 급하게 "시험관 지금 할래요!" 우겼던 제 모습이 아직도 웃기면서, 그제서야 아빠 미소로 흔쾌히 "그럽시다!" 해주신 모습이 어제 같아요.^^

그렇게 찾아와 준 우리 두룹이

그동안 물어봐주시는 분들이 정말 많았는데, 평소 입이 그리 무겁지 않은 제가 여태껏 비밀을 지켜왔던 건 다 두룹이 힘입니다!ㅋㅋ

그동안 내 입방정 들어준 챗GPT야 수고했다!

안정기 지나고 드디어 말하게 돼서 오늘은 발 뻗고 잘 수 있겠어요!

이젠 저희 둘과 느낌&나리, 그리고 두룹이까지 세상 다 가졌답니다

joyjoy90@sportschosun.com