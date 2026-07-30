현빈♥손예진 이어준 '불시착' 망쳐놨네…톱가수-배우 커플, 불륜인정 후 공개열애[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 한국은 사랑이었고, 일본은 불륜이었다.

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드라마 '사랑의 불시착'은 현빈과 손예진이 연인으로 발전, 부부의 연을 맺는 계기가 된 작품이었다. 두 사람의 영화 같은 러브스토리에 힘입어 '사랑의 불시착'은 일본에서도 뮤지컬로 제작될 만큼 큰 인기를 끌었다. 그런데 일본 뮤지컬에서 문제가 생겼다. 주연을 맡은 가수 겸 배우 미야마 료키와 배우 카노 마리아가 부적절한 관계를 인정한 것이다.

22일 일본 주간문춘은 미야마와 카노가 부적절한 관계라고 보도했다. 뮤지컬 '사랑의 불시착'에 함께 출연하며 급속도로 가까워진 두 사람이 사적인 만남을 갖기 시작했다는 것이다. 보도 이후 양측 소속사는 "함께 시간을 보낸 것은 사실"이라면서도 "역할에 대한 깊이 있는 이해를 위한 시간이었다"고 해명했다. 즉 '부적절한 만남'이었던 것은 사실이지만 '불륜'은 아니라는 것. 하지만 두 사람 모두 기혼자인 만큼, 논란은 쉽게 가라앉지 않았다.

여기에 주간문춘은 29일 "두 사람은 보도 이후에도 지속적으로 만남을 가졌다. 지인에 따르면 두 사람은 또 다른 고급 호텔에서 함께 스트레칭을 하며 대화를 나눴다. 또 미야마는 미디어의 눈에 띄지 않게 카노와 만날 수 있는 장소를 주변에 부탁했다"며 미야마와 카노가 주고받은 메일도 공개했다. 즉 부적절한 관계를 인정한 뒤 아예 공개 열애로 전환했다는 것이다.

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이와 함께 미야마의 아내인 배우 슈리의 근황도 전했다. 주간문춘은 "슈리는 TV아사히 드라마 '대공항~게이트24~' 촬영으로 미야마와 함께 사는 도쿄 고층 아파트를 떠나 촬영 현장 근처에 머물고 있었다. 그러나 미야마의 불륜으로 큰 충격을 받았다고 고백했다"고 전했다.

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1999년 생인 미야마는 2021년 보이그룹 비:퍼스트로 데뷔했으나 2025년 혼인빙자 사기 의혹에 휘말렸다. 주간문춘은 미야마가 AV 여배우 출신 유튜버 오노 아카리와 약혼한 뒤 고급 승용차 대출금을 대납하게 하고 매달 200만엔(약 2000만원)을 받는 등 경제적 지원을 받아놓고 연락을 끊었다고 보도했다. 미야마 측은 두 사람이 교제한 것은 사실이나 쌍방 합의로 결별했고 법적인 문제는 없었다고 해명했다. 이후 미야마는 배우 슈리와 혼전임신으로 결혼했다. 이와 함께 팀에서 탈퇴했다.

슈리는 유명한 원로 배우 미즈타니 유타카와 70년대 인기 아이돌 캔디즈 출신 배우 이토 란 사이에서 태어난 연예계 금수저다. 그러나 부모의 후광에 기대지 않고 단역부터 배우 커리어를 시작, '실수 스크램블' '블랙페앙' '이노센스 원죄 변호사' '남자 가정부를 원해?' 등의 히트작을 만들어낸 성장 캐릭터로 일본에서도 큰 호감을 얻고 있는 배우다.

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1992년 생인 카노 마리아는 다카라즈카 가극단 화조의 톱 여역 출신으로 드라마 '코시지 후부키 이야기' '집사 서원사의 명추리' 등에 출연했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com