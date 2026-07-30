[청룡랭킹] '트롯 신동' 이수연, 53.19% 득표율로 젠지스타 1위 수성…2위 하루 '다음 기약'

출처=이수연 인스타그램

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이수연이 7월 청룡랭킹 젠지스타 부문 왕좌를 당당히 지켜내며 독보적인 인기를 입증했다.

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26일 종료 된 이번 투표에서 53.19%의 과반이 넘는 득표율을 기록하며 1위 타이틀을 차지했다. 중반 이후부터 레이스를 주도하며 경쟁자들을 따돌리고 마지막까지 여유있게 1위에 올랐다.

뒤를 이은 2위 하루(HARU)는 24.45%의 득표율을 기록, 아쉽게 2위에 머물렀다. 비록 1위 타이틀 도전은 실패했으나, 팬들의 열정적인 참여와 막판 표심 집결을 끌어내며 다음 달 투표에서의 경쟁을 예고했다.

이수연의 독주로 끝난 이번 청룡랭킹 상위권 최종 순위는 1위 이수연(53.19%), 2위 하루(24.45%), 3위 김다현(5.60%), 4위 정동원(5.28%). 5위 김태연(2.92%) 순으로 종료 됐다.

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이번 타이틀을 차지한 이수연은 어리지만 탄탄한 실력과 대중적 호감도를 바탕으로 높은 득표율을 이끌어냈다.

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TV조선 '미스트롯3' 출연 당시 어린 나이가 믿기지 않는 가창력과 감정선으로 '울아버지' 무대를 선보여 대중의 눈시울을 적셨던 이수연은 단숨에 '트롯 신동'으로 각인됐다.

이어 KBS1 '아침마당' 도전 꿈의 무대에서 대상을 안으며 '국민 트롯 손녀'라는 애칭을 얻었다.

출처=이수연 인스타그램

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이후 2024년 11월, 자신의 이름을 내건 첫 싱글 '이수연' 을 발매하며 가요계에 정식 출사표를 던졌다.

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정식 데뷔 이후에는 '한일톱텐쇼', '미스쓰리랑', '불후의 명곡', '가요무대' 등 주요 음악 예능을 넘나들며 폭발적인 성량과 무대 매너를 자랑했다.

뿐만 아니라 방송 MC와 예능 프로그램까지 활동 영역을 넓히며 세대를 아우르는 사랑을 받는 만능 엔터테이너로 차근차근 입지를 다져가고 있다.

Z세대 특유의 당찬 에너지와 확실한 실력으로 7월 청룡랭킹 젠지스타 왕좌를 굳건히 지킨 이수연이 앞으로 선사할 빛나는 활약에 팬들의 기대감이 고조되고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.