라이엇 게임즈, 'LoL 클래식' 출시…시즌3 감성에 현대적 편의성 더했다

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라이엇 게임즈가 '리그 오브 레전드(LoL)' 2026년 세 번째 시즌 업데이트를 통해 신규 게임 모드 'LoL 클래식'을 선보였다.

'LoL 클래식'은 특정 시즌을 그대로 복원하는 방식이 아니라 시즌3를 기반으로 당시의 게임성을 현대적으로 재해석한 콘텐츠다. 초기 룬과 마스터리 시스템, 챔피언 디자인 등을 유지하면서도 현재 이용자 환경에 맞춘 편의 기능을 더해 과거와 현재의 재미를 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 출시 시점에는 트위스티드 페이트, 워윅, 스카너 등 총 60종의 챔피언을 플레이할 수 있으며, 과거 모습을 재현한 '클래식 스킨'도 무료로 제공한다.

챔피언들의 기술 역시 과거 버전에 맞춰 구현됐다. 트위스티드 페이트는 '관문(E)'을 이용해 맵 어디든 순간이동할 수 있으며, 워윅은 리워크 이전 궁극기인 '무한의 구속(R)'으로 적에게 즉시 돌진해 제압한 뒤 5회 연속 공격을 가한다.

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예전 이용자들에게 익숙한 룬과 마스터리 시스템도 돌아왔다. 플레이어는 다양한 소켓에 룬을 장착하고 원하는 마스터리를 선택해 기본 능력치를 강화할 수 있다. 룬은 LoL 클래식 플레이를 통해 획득하는 IP로 해금할 수 있으며, 과거보다 획득과 해금에 필요한 시간이 크게 줄었다.

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'무작위 총력전'에는 클래식 출시를 기념한 특별 모드 '무작위 총력전 아수라장: 클래식 스타일'도 한시적으로 운영한다. 과거 소환사의 협곡을 배경으로 LoL 클래식 챔피언과 신규 증강 효과를 조합해 기존과 다른 플레이를 경험할 수 있다.

라이엇 게임즈는 PBE 테스트를 통해 수렴한 이용자 의견을 반영해 보상 체계와 콘텐츠를 전면 개편했으며, 향후에도 이용자 참여형 투표 시스템인 '의회'를 통해 신규 챔피언과 콘텐츠 추가 등 업데이트 방향을 결정해 나갈 계획이다.

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출시를 기념한 PC방 이벤트도 진행한다. PC방에서 LoL 클래식을 플레이하면 승리할 때마다 룬 구매에 사용할 수 있는 IP를 추가로 획득할 수 있으며, 5종의 챔피언 스킨도 무료로 이용할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com