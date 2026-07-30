고지용, 子양육권은 전처 허양임에게...이혼 후에도 '아빠 책임' 다한다

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용과 가정의학과 전문의 허양임 부부가 결혼 11년 만에 파경을 맞은 가운데, 아들 승재 군의 양육권은 전처 허양임이 가져간 것으로 확인됐다.

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29일 OSEN 단독 보도에 따르면, 양육권은 전처 허양임이 가져갔으며, 고지용은 아빠로서의 책임을 다하겠다고 밝혔다.

고지용은 "비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"고 현재의 관계를 설명했다.

그동안 이혼 사실을 알리지 않고 2년 동안 숨겨온 이유는 아들 승재 군 때문이었다.

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그는 "아들이 현재 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 그동안 부부가 합의하에 공개하지 않았다. 아이를 위한 선택이었다"라며 "서로의 길을 존중하며 내린 결정으로 특별한 이유가 있었던 것은 아니다"라고 덧붙였다.

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한편, 최근 야윈 모습으로 건강이상설에 휩싸였던 고지용은 이날 개인 계정을 통해 이를 직접 반박했다.

그는 "간 기능 이상이 잠깐 왔을 뿐 현재는 많이 호전된 상태"라며 건강을 회복 중이라고 전했다.

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고지용의 소속사 마운틴무브먼트스토리 측은 가족들을 향한 억측이나 루머가 확산될 경우 강력한 법적 조치에 나설 것임을 경고했다. 이혼의 아픔과 건강 이상설을 동시에 털어낸 고지용은 틱톡 라이브 방송 및 사회공헌 활동 등 활발한 행보를 이어갈 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com